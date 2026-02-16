Магнітна буря і чорне полярне сяйво: ракети NASA вивчили загадкове явище (фото)

Глибше розуміння електричної активності всередині полярних сяйв може допомогти вченим краще прогнозувати геомагнітні бурі.

У NASA повідомили, що минулого тижня з дослідницького полігону Poker Flat на Алясці було запущено в космос дослідницькі ракети, щоб отримати більше інформації про електричну активність всередині полярних сяйв. Це барвисті світлові явища, які виникають під час магнітних бур на Землі. Вони відбуваються через зіткнення частинок сонячного вітру з молекулами газів в атмосфері Землі. Вважається, що межа, де починається космос, проходить на висоті 100 км, але навіть вище за неї все ще знаходиться верхня частина атмосфери нашої планети, пише Space.

NASA в рамках двох місій відправило на висоту понад 300 кілометрів три суборбітальні дослідницькі ракети, оснащені спеціальними науковим і приладами для вивчення північного полярного сяйва.

Місія Black and Diffuse Auroral Science Surveyor (BADASS) стартувала 9 лютого для вивчення чорного полярного сяйва. Це явище, яке відбувається, коли електрони спрямовуються в космос, а не прямують до Землі, як це відбувається під час інших полярних сяйв.

Чорне полярне сяйво Фото: solar-system

Дослідницька ракета досягла висоти 360 км, після чого впала назад на Землю. За словами вчених, усе пройшло за планом і наукові прилади працювали як очікувалося. Вони надали високоякісні дані, які NASA зможе використовувати для вивчення чорних полярних сяйв і причин зміни напрямку руху потоку електронів.

У рамках місії Geophysical Non-Equilibrium Ionospheric System Science (GNEISS) 10 лютого було запущено дві дослідницькі ракети для створення "комп'ютерної томографії" електричних струмів у полярному сяйві. Ракети досягли висоти 319 км і впали назад на Землю. Місія пройшла за планом і прилади зібрали дані, які вчені використовуватимуть для вивчення внутрішніх механізмів полярних сяйв, зокрема, як поширюється електричний струм вниз через атмосферу.

У рамках місії Geophysical Non-Equilibrium Ionospheric System Science (GNEISS) 10 лютого було запущено дві дослідницькі ракети Фото: solar-system

Зібрані дані дадуть змогу вченим створити тривимірне зображення електромагнітного середовища полярного сяйва і це схоже на "комп'ютерну томографію" плазми під полярним сяйвом.

Вивчення полярних сяйв важливе, тому що вони пов'язані з геомагнітними бурями, які можуть спричиняти технічні проблеми у супутників у космосі, а також становити небезпеку для астронавтів. На Землі магнітні бурі можуть призводити до відключень електроенергії, зміни маршрутів авіаперельотів і створювати перешкоди для радіозв'язку.

