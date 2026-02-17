Астрономи виявили речовини, необхідні для життя, в ядрі майбутньої зірки

Учені вивчили газову хмару, яка стане зіркою, і виявили молекули метаніміну. Ця речовина може забезпечити майбутні планети основними інгредієнтами для життя.

Астрономи виявили органічну молекулу під назвою метанімін у щільній хмарі з газу і пилу під назвою L1544 на відстані 554 світлових років. Ця хмара, яка є частиною величезної Молекулярної хмари Тельця, перетвориться на зірку, а також планетну систему і називається вона дозоряним ядром. Виявлена органічна молекула може стати джерелом життя на планетах, які з'являться на місці дозоряного ядра. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зірки з'являються з дуже щільних скупчень газу і пилу, які стискаються під дією своєї гравітації. Матеріал, що залишився від формування зірки, починає кружляти навколо новонародженої зірки у вигляді протопланетного диска. Саме в цьому диску народжуються планети. Хімічні речовини, які знаходяться в дозоряних ядрах, стають основою не тільки для зірок, а й для планет, що їх оточують. Органічні молекули особливо цікавлять астрономів, адже вони є основою для життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Астрономи виявили органічну молекулу під назвою метанімін у дозоряному ядрі L1544 на відстані 554 світлових років від нас. Метанімін (CH2NH2 являє собою досить просту молекулу. Ця речовина знаходиться приблизно посередині ланцюжка хімічних реакцій, що лежать між кількома випадковими атомами і амінокислотою (однією з набагато більших органічних молекул, які об'єднуються, утворюючи білки). Навіть якщо розділити молекулу метаніміну, то все одно залишиться кілька ключових компонентів, необхідних для появи життя: вуглець, водень і азот.

Ширококутний знімок частини Молекулярної хмари Тельця, в якій знаходиться хмара L1544 Фото: space.com

Розуміння того, як утворюються такі органічні молекули, як метанімін, у дозоряних ядрах може допомогти вченим з'ясувати, як планети отримують інгредієнти для органічної хімії, від простих, до складних, таких як амінокислоти.

За словами вчених, у дозоряному ядрі L1544 газ і пил поступово опускаються всередину з більш теплих околиць хмари на холодний, щільний центр, де відбудеться поява нової зірки.

В інших шарах хмари, де речовина менш щільно згрупована, але температура вища, мабуть, утворюється більша частина метаніміну. У міру того, як речовина із зовнішніх шарів опускається всередину до центру, метанімін розподіляється по більшій частині дозоряного ядра. Вчені вважають, що метанімін продовжуватиме утворюватися аж до моменту створення нової зірки. Частина його має залишитися в протопланетному диску, який оточуватиме новонароджений об'єкт.

У міру того, як у диску з'являтимуться планети, багато з них можуть містити основні інгредієнти для амінокислот. Якщо деякі з цих планет будуть придатними для життя, то ці молекули можуть стати джерелом появи життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Фокус також писав про те, скільки насправді можуть існувати планети і які з них можуть жити найдовше.

Ще Фокус писав про те, що ракети NASA вивчили загадкове явище під назвою чорне полярне сяйво.