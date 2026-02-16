Яка тривалість життя більшості планет і коли помре Земля: все складніше, ніж здається

Планети народжуються, а також помирають. Але смерть планети може настати різними способами.

Планети проходять різні стадії життя: вони формуються, еволюціонують і зрештою вмирають. Але терміни цих процесів різняться між планетами, подібними до Землі, і тими, що обертаються навколо інших зірок. То яка ж тривалість життя більшості планет і Землі? Про це пише Live Science.

Шон Реймонд, астрофізик з Університету Бордо у Франції, пояснює, що планети починають своє життя як мікроскопічні частинки пилу в протопланетних дисках навколо зірок. Ці частинки стикаються, накопичуються і відбувається зростання планет.

Газові гіганти, такі як Юпітер і Сатурн, починають своє життя як масивні кам'янисті ядра, які своєю гравітацією притягують газ. Після того, як у протопланетному диску закінчиться газ, кам'янисті планети, подібні до Землі, переживають серії зіткнень з іншими планетами або дрібнішими кам'янистими об'єктами.

Якщо з народженням планет усе більш-менш зрозуміло, з визначенням поняття "смерть" планети все складніше.

Метью Рейнхолд, планетолог зі Стенфордського університету, США, каже, що планета існує доти, доки не буде знищена. З іншого боку, смерть планети можна визначити як момент, коли вона вже не може функціонувати в тих самих умовах.

Скільки існуватиме Земля?

Як і в багатьох інших планет, тривалість життя Землі пов'язана з еволюцією Сонця. Уже майже 5 мільярдів років у ядрі нашої зірки відбувається термоядерний синтез водню, за рахунок чого вона живе і виділяє тепло і світло. Але приблизно через 5 мільярдів років у Сонця закінчиться водень, після чого наша зірка збільшиться в розмірах і стане червоним гігантом, а потім стиснеться до розміру Землі і стане білим карликом.

Земля помре кількома способами Фото: NASA

За словами Реймонда, Земля помре кількома способами. По-перше, збільшення яскравості Сонця зробить умови на Землі непридатними для життя. По-друге, наша планета може бути поглинута Сонцем, коли воно збільшиться в розмірах. Нарешті, Земля, якщо вона ще існуватиме на той час, може бути викинута в міжзоряний простір після того, як Сонце перетвориться на білого карлика.

Згідно з цими розрахунками, загальна тривалість життя Землі становитиме близько 9,5 мільярдів років. Рейнхолд каже, що наша планета не зможе існувати так само довго, як і більшість планет у нашій галактиці.

Яка тривалість життя більшості планет у Чумацькому Шляху?

Річ у тім, що Сонце — це зірка типу жовтий карлик, а більшість зірок у Чумацькому Шляху — це червоні карлики. Вони живуть набагато довше, трильйони років, через те, що повільніше витрачають водень для підтримки життя. Червоні карлики — це зірки, які менші та холодніші за Сонце.

Планети, які обертаються навколо червоних карликів, житимуть довше, ніж Земля, але їхня загибель буде пов'язана не із загибеллю їхньої рідної зірки, а з внутрішніми процесами.

Рейнхолд і його колеги змоделювали, що може статися з потенційно населеною планетою, схожою на Землю, яка обертається навколо червоного карлика. Населеність планет підтримується за рахунок вуглецево-силікатного циклу, який існує на Землі, і регулює клімат нашої планети. Цей цикл може існувати тільки за рахунок активних геологічних процесів, таких як рух літосферних плит.

Планети, які обертаються навколо червоних карликів житимуть довше, ніж Земля Фото: Live Science

Моделювання показало, що активні геологічні процеси на кам'янистих планетах можуть тривати від 16 до 90 мільярдів років. Тому більшість кам'янистих планет у нашій галактиці переживе Землю, але не доживе до кінця життя червоних карликів.

Також учені з'ясували, що тривалість життя планет, які обертаються навколо більших зірок, ніж Сонце, набагато менша, ніж у Землі. Моделювання показує, що смерть цих планет залежатиме від тривалості життя їхньої зірки. А такі зірки живуть відносно недовго за космічними мірками: від 100 мільйонів до 1 мільярда років.

Кінець Всесвіту

І все ж остаточна доля більшості планет залежить від багатьох факторів. Наприклад, вони можуть зіткнутися іншою планетою і будуть знищені, або ж їх викинуть зі своєї зоряної системи. В останньому випадку планети можуть практично вічно поневірятися космосом, і їхня остаточна доля залежатиме від того, яким буде кінець Всесвіту і коли він відбудеться. Це може статися через трильйони років, а може бути навіть більше, вважають учені.

