Як 3I/ATLAS: уперше об'єкт шириною 10 км наближається до Землі, ми його більше не побачимо (фото)

Величезну яскраву зелену комету буде видно в нічному небі. Але, як вважають учені, вона стане міжзоряним об'єктом, як знаменитий 3I/ATLAS, і назавжди покине Сонячну систему.

Учені вважають, що комета C/2024 E1 (Wierzchos) після близької зустрічі із Сонцем відлітає за межі нашої Сонячної системи. Але її можна буде побачити в нічному небі 17 лютого і протягом кількох тижнів після цього. Потім комета попрямує до краю Сонячної системи, щоб перетвориться на міжзоряний об'єкт, такий самий, як і 3I/ATLAS, пише Live Science.

Астрономи виявили комету C/2024 E1 (Wierzchos) у березні 2024 року. Поточні оцінки її розміру показують, що ядро комети може мати ширину 10 кілометрів. Вчені вважають, що ця комета прибула у внутрішню частину Сонячної системи з Хмари Оорта, місця на околицях Сонячної системи, де знаходяться мільйони комет та інших крижаних об'єктів. Дослідники припускають, що ця комета вперше наблизилася до Сонця 20 січня цього року, як уже писав Фокус, а 17 лютого вона опиниться на відстані приблизно 150 млн км від Землі.

Астрономи вперше виявили комету C/2024 E1 (Wierzchos) у 2024 році Фото: space.com

Астрономи вважають, що близька зустріч комети C/2024 E1 (Wierzchos) із Сонцем призвела до того, що крижаний об'єкт отримав гравітаційне прискорення і наразі прямує до околиць Сонячної системи, щоб назавжди її покинути. Таким чином комета C/2024 E1 (Wierzchos), яка летіла до Сонця впродовж одного-трьох мільйонів років, перетвориться на міжзоряний об'єкт, як і відома міжзоряна комета 3I/ATLAS, яка зараз також летить назад у міжзоряний простір.

Вчені вважають, що комета C/2024 E1 (Wierzchos) залишить межі Сонячної системи через кілька десятків або сотень років, а потім проведе мільйони, а може й мільярди років подорожуючи Чумацьким Шляхом. Іноді, як і 3I/ATLAS, вона відвідуватиме інші зоряні системи.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS — Міжзоряна комета 3I/ATLAS Фото: комета

Нагадуємо, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, вік якого оцінюють у 7 мільярдів років, було виявлено в липні минулого року, а в грудні він перебував на максимально близькій відстані від Землі. Хоча цей об'єкт має дивні характеристики і поведінку, через що деякі вчені наполягали на тому, що це космічний корабель інопланетян, є докази того, що це просто комета, як уже писав Фокус .

Щодо комети C/2024 E1 (Wierzchos), то 17 лютого її можна буде побачити в нічному небі незабаром після заходу Сонця над південно-західним горизонтом. Попри те, що ця зелена комета буде яскравою, її не можна побачити неозброєним оком і для цього знадобиться бінокль або телескоп. Комету можна буде спостерігати ще протягом кількох тижнів після 17 лютого.

Зазвичай зелений колір комет пояснюють наявністю великої кількості вуглецю в їхньому складі, але точної причини зеленого кольору комети C/2024 E1 (Wierzchos) поки не встановлено.

Якщо в інших зоряних системах живуть розумні інопланетяни, то, коли вони виявлять біля своєї планети C/2024 E1 (Wierzchos), можливо, цей міжзоряний об'єкт викличе у них такий самий науковий інтерес, як 3I/ATLAS у людей.

