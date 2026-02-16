Как 3I/ATLAS: впервые объект шириной 10 км приближается к Земле, мы его больше не увидим (фото)

Огромная яркая зеленая комета будет видна в ночном небе. Но, как считают ученые, она станет межзвездным объектом, как знаменитый 3I/ATLAS, и навсегда покинет Солнечную систему.

Ученые считают, что комета C/2024 E1 (Wierzchos) после близкой встречи с Солнцем улетает за пределы нашей Солнечной системы. Но ее можно будет увидеть в ночном небе 17 февраля и в течение нескольких недель после этого. Затем комета направится к краю Солнечной системы, чтобы превратится в межзвездный объект, такой же, как и 3I/ATLAS, пишет Live Science.

Астрономы обнаружили комету C/2024 E1 (Wierzchos) в марте 2024 года. Текущие оценки ее размера показывают, что ядро кометы может иметь ширину 10 километров. Ученые считают, что эта комета прибыла во внутреннюю часть Солнечной системы из Облака Оорта, места на окраинах Солнечной системы, где находятся миллионы комет и других ледяных объектов. Исследователи предполагают, что эта комета впервые приблизилась к Солнцу 20 января этого года, как уже писал Фокус, а 17 февраля она окажется на расстоянии примерно 150 млн км от Земли.

Астрономы впервые обнаружили комету C/2024 E1 (Wierzchos) в 2024 году Фото: space.com

Астрономы считают, что близкая встреча кометы C/2024 E1 (Wierzchos) с Солнцем привело к тому, что ледяной объект получил гравитационное ускорение и сейчас направляется к окраинам Солнечной системы, чтобы навсегда ее покинуть. Таким образом комета C/2024 E1 (Wierzchos), которая летела к Солнцу в течение одного-трех миллионов лет, превратится в межзвездный объект, как и известная межзвездная комета 3I/ATLAS, которая сейчас также летит обратно в межзвездное пространство.

Ученые считают, что комета C/2024 E1 (Wierzchos) покинет пределы Солнечной системы через несколько десятков или сотен лет, а затем проведет миллионы ,а может и миллиарды лет путешествуя по Млечному Пути. Иногда, как и 3I/ATLAS, она будет посещать другие звездные системы.

Межзвездная комета 3I/ATLAS Фото: NOIRLab

Напоминаем, что межзвездный объект 3I/ATLAS, возраст которого оценивается в 7 миллиардов лет, был обнаружен в июле прошлого года, а в декабре он находился на максимально близком расстоянии от Земли. Хотя этот объект имеет странные характеристики и поведение, из-за чего некоторые ученые настаивали на том, что это космический корабль инопланетян, есть доказательства того, что это просто комета, как уже писал Фокус.

Что касается кометы C/2024 E1 (Wierzchos), то 17 февраля ее можно будет увидеть в ночном небе вскоре после захода Солнца над юго-западным горизонтом. Несмотря на то, что эта зеленая комета будет яркой, ее нельзя увидеть невооруженным глазом и для этого понадобится биноклюь или телескоп. Комету можно будет наблюдать еще в течение нескольких недель после 17 февраля.

Обычно зеленый цвет комет объясняют наличием большого количества углерода в их составе, но точная причина зеленого цвета кометы C/2024 E1 (Wierzchos) пока не установлена.

Если в других звездных системах живут разумные инопланетяне, то, когда они обнаружат возле своей планеты C/2024 E1 (Wierzchos), возможно, этот межзвездный объект вызовет у них такой же научный интерес, как 3I/ATLAS у людей.

