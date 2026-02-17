Обнаружена одна из самых больших структур во Вселенной: вращается с огромной скоростью

Ученые обнаружили огромную цепочку из сотен галактик, которые встроены в космическую нить. Она вращается в пространстве на расстоянии 400 миллионов световых лет от нас.

Когда астрономы провели анализ данных, полученных с помощью радиотелескопа MeerKAT и увидели огромную космическую структуру, они изначально не поверили, что она может существовать. И все же ученые увидели одну из самых больших вращающихся структур, когда-либо обнаруженных в космосе. Это цепочка из сотен галактик, встроенная во вращающуюся космическую нить на расстоянии 400 миллионов световых лет от Земли. Это открытие может дать астрономам новые сведения о формировании, эволюции и разнообразии галактик. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Scientific American.

Галактики расположены в пространстве не случайным образом. Они соединены структурами, которые называются космическими нитями. Они связывают галактики вместе с темной материей в пространстве. Вместе с космическими пустотами или войдами (области космоса с низким содержанием материи) и группами из сотен тысяч галактик, известными как галактические скопления, космические нити образуют то, что астрономы называют космической паутиной.

Космические нити являются основными каналами, по которым течет материя, питая галактики и галактические скопления по мере расширения структур. Изучая космические нити, астрономы получают представление о том, как формируются крупномасштабные структуры во Вселенной и как галактики приобретают свое вращение.

Только 5 лет назад астрономы выяснили, что космические нити вращаются и теперь авторы исследования обнаружили одну из крупнейших подобных структур из всех известных. Астрономы обнаружили 14 богатых водородом галактик, расположенных в тонкой структуре длиной 5,5 миллионов световых лет. Эта структура встроена в космическую нить длиной 50 миллионов световых лет, содержащую более 280 галактик.

Ученые выяснили, что многие из отдельных галактик вращаются, а также к своему удивлению обнаружили, что вся космическая нить, включая остальные галактики, вращается синхронно с этим вращением со скоростью около 110 километров в секунду. Такого астрономы ранее не наблюдали.

Таким образом нить с галактиками является одной из самых больших связанных вращающихся структур во Вселенной среди известных. Это открытие дает представление о том как галактики получают свое вращение от более крупных структур, в которых они находятся.

Астрономы обнаружили, что космическая нить продолжает поглощать материал. Многие из ее галактик находятся на ранних стадиях роста, поскольку они богаты водородом, который необходим для создания новых звезд.

Одно из наиболее убедительных доказательств существования темной материи получено из измерений вращения галактик. Изучение вращения космических нитей также может показать, сколько темной материи в них содержится, говорят ученые. Понимание того, какая часть Вселенной находится в космических нитях может помочь выяснить, сколько на самом деле содержится темной материи во Вселенной.

