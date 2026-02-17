Виявлено одну з найбільших структур у Всесвіті: обертається з величезною швидкістю

Учені виявили величезний ланцюжок із сотень галактик, які вбудовані в космічну нитку. Вона обертається в просторі на відстані 400 мільйонів світлових років від нас.

Коли астрономи провели аналіз даних, отриманих за допомогою радіотелескопа MeerKAT і побачили величезну космічну структуру, вони спочатку не повірили, що вона може існувати. І все ж вчені побачили одну з найбільших обертових структур, коли-небудь виявлених у космосі. Це ланцюжок із сотень галактик, вбудований в космічну нитку, що обертається, на відстані 400 мільйонів світлових років від Землі. Це відкриття може дати астрономам нові відомості про формування, еволюцію та різноманітність галактик. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Scientific American.

Галактики розташовані в просторі не випадковим чином. Вони з'єднані структурами, які називаються космічними нитками. Вони пов'язують галактики разом із темною матерією в просторі. Разом із космічними порожнечами або войдами (області космосу з низьким вмістом матерії) і групами із сотень тисяч галактик, відомими як галактичні скупчення, космічні нитки утворюють те, що астрономи називають космічним павутинням.

Космічні нитки є основними каналами, якими тече матерія, живлячи галактики і галактичні скупчення в міру розширення структур. Вивчаючи космічні нитки, астрономи отримують уявлення про те, як формуються великомасштабні структури у Всесвіті і як галактики набувають свого обертання.

Лише 5 років тому астрономи з'ясували, що космічні нитки обертаються і тепер автори дослідження виявили одну з найбільших подібних структур з усіх відомих. Астрономи виявили 14 багатих воднем галактик, розташованих у тонкій структурі завдовжки 5,5 мільйонів світлових років. Ця структура вбудована в космічну нитку завдовжки 50 мільйонів світлових років, що містить понад 280 галактик.

Вчені з'ясували, що багато з окремих галактик обертаються, а також на свій подив виявили, що вся космічна нитка, включно з рештою галактик, обертається синхронно з цим обертанням зі швидкістю близько 110 кілометрів на секунду. Такого астрономи раніше не спостерігали.

Таким чином нитка з галактиками є однією з найбільших пов'язаних обертових структур у Всесвіті серед відомих. Це відкриття дає уявлення про те, як галактики отримують своє обертання від більших структур, у яких вони перебувають.

Астрономи виявили, що космічна нитка продовжує поглинати матеріал. Багато з її галактик перебувають на ранніх стадіях зростання, оскільки вони багаті воднем, який необхідний для створення нових зірок.

Один із найпереконливіших доказів існування темної матерії отримано з вимірювань обертання галактик. Вивчення обертання космічних ниток також може показати, скільки темної матерії в них міститься, кажуть учені. Розуміння того, яка частина Всесвіту перебуває в космічних нитках може допомогти з'ясувати, скільки насправді міститься темної матерії у Всесвіті.

