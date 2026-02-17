Если сигналы инопланетян уже достигли Земли, почему их не обнаружили: что выяснили ученые

Уже более 60 лет ученые ищут в космосе признаки существования внеземных технологий. Если инопланетяне существуют, то возможно, сигналы от них уже достигли Земли. Исследование показывает, насколько высока вероятность их обнаружения.

С 1960 года астрономы пытаются обнаружить сигналы развитых внеземных цивилизаций в нашей галактике Млечный Путь. Они включают в себя как радиосигналы, так и тепловые сигналы, исходящие от инопланетных технологий. До сих пор ничего обнаружено не было. Считается, что это связано с обзором небольшого участка космоса. Но что, если сигналы инопланетян все же достигли Земли, а мы их просто не заметили? Ученые выяснили, сколько инопланетных сигналов должно было достичь Земли, чтобы можно было обнаружить хотя бы один из них. Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal, пишет Phys.

Техносигнатурой называют любой измеримый сигнал или физический след, указывающий на существование технологий развитой внеземной цивилизации. Это могут быть искусственные радиопередачи, лазерные вспышки или избыточное тепло от крупномасштабных искусственных объектов в космосе.

Для обнаружения техносигнатуры нужно, чтобы ее сигнал достиг Земли, и чтобы приборы были достаточно чувствительными для его обнаружения. Это означает, что сигнал может удовлетворять первому условию, но при этом не удовлетворять второму.

Существует предположение, что инопланетные техносигнатуры могли достигать Земли в течение последних 60 лет, но ученые их не видели. Если это правда, то это говорит о том, что прямо сейчас могут прибывать другие инопланетные сигналы, просто нужны технологии для их обнаружения.

Авторы нового исследования ставят под сомнение это предположение. Физики решили выяснить, сколько инопланетных сигналов должно было достичь Земли за последние 60 лет, чтобы сегодня существовала высокая вероятность обнаружения хотя бы одного из них, и на каком расстоянии от Земли эти сигналы были выпущены.

Ученые смоделировали техносигнатуры как излучение, которое распространяется со скоростью света и, согласно модели, может существовать от нескольких дней до нескольких тысяч лет. Физики учли количество потенциальных прошлых инопланетных контактов с Землей, типичное время жизни техносигнатур и диапазон расстояний, которые могут исследовать современные или будущие телескопы.

Результаты исследования оспаривают распространенное оптимистическое мнение. Если ученые хотят иметь высокую вероятность обнаружения техносигнатур в пределах нескольких сотен или даже нескольких тысяч световых лет сегодня, это потребует, чтобы очень большое количество техносигнатур пришло на Землю незамеченным в прошлом. Во многих сценариях это число становится неправдоподобно большим, превышая количество потенциально обитаемых планет в этом регионе нашей галактики, что делает такие сценарии крайне маловероятными.

Ситуация меняется только тогда, когда поиски техносигнатур распространяются на гораздо большие расстояния. Если техносигнатуры живут долго и распространены по всему Млечнонму Пути, то их обнаружение становится более вероятным на расстояниях в несколько тысяч световых лет и более. Даже в этом случае в любой момент времени по всей галактике можно ожидать лишь несколько обнаруживаемых инопланетных сигналов.

Ученые считают, что тот факт, что инопланетные сигналы могли оставаться незамеченными в прошлом, не означает, что их можно обнаружить сегодня или в ближайшем будущем. Если внеземные технологии существуют и их сигналы достигали Земли, то они скорее всего очень редкие, находятся далеко и их сигналы существуют недолго.

Авторы исследования указывают на то, что поиск потенциальных развитых инопланетян нужно вести по всей нашей галактике, а не в ближайших участках.

