Якщо сигнали інопланетян уже досягли Землі, чому їх не виявили: що з'ясували вчені

Уже понад 60 років учені шукають у космосі ознаки існування позаземних технологій. Якщо інопланетяни існують, то можливо, сигнали від них уже досягли Землі. Дослідження показує, наскільки висока ймовірність їх виявлення.

З 1960 року астрономи намагаються виявити сигнали розвинених позаземних цивілізацій у нашій галактиці Чумацький Шлях. Вони містять як радіосигнали, так і теплові сигнали, що виходять від інопланетних технологій. Досі нічого виявлено не було. Вважається, що це пов'язано з оглядом невеликої ділянки космосу. Але що, якщо сигнали інопланетян все ж досягли Землі, а ми їх просто не помітили? Вчені з'ясували, скільки інопланетних сигналів повинно було досягти Землі, щоб можна було виявити хоча б один із них. Дослідження опубліковано в журналі The Astronomical Journal, пише Phys.

Техносигнатурою називають будь-який вимірюваний сигнал або фізичний слід, що вказує на існування технологій розвиненої позаземної цивілізації. Це можуть бути штучні радіопередачі, лазерні спалахи або надлишкове тепло від великомасштабних штучних об'єктів у космосі.

Для виявлення техносигнатури потрібно, щоб її сигнал досяг Землі, і щоб прилади були достатньо чутливими для його виявлення. Це означає, що сигнал може задовольняти першу умову, але при цьому не задовольняти другу.

Існує припущення, що інопланетні техносигнатури могли досягати Землі протягом останніх 60 років, але вчені їх не бачили. Якщо це правда, то це говорить про те, що просто зараз можуть прибувати інші інопланетні сигнали, просто потрібні технології для їх виявлення.

Автори нового дослідження ставлять під сумнів це припущення. Фізики вирішили з'ясувати, скільки інопланетних сигналів повинно було досягти Землі за останні 60 років, щоб сьогодні існувала висока ймовірність виявлення хоча б одного з них, і на якій відстані від Землі ці сигнали були випущені.

Учені змоделювали техносигнатури як випромінювання, що поширюється зі швидкістю світла і, згідно з моделлю, може існувати від кількох днів до кількох тисяч років. Фізики врахували кількість потенційних минулих потенційних інопланетних контактів із Землею, типовий час життя техносигнатур і діапазон відстаней, які можуть досліджувати сучасні або майбутні телескопи.

Результати дослідження оскаржують поширену оптимістичну думку. Якщо вчені хочуть мати високу ймовірність виявлення техносигнатур у межах кількох сотень або навіть кількох тисяч світлових років сьогодні, це вимагатиме, щоб дуже велика кількість техносигнатур прийшла на Землю непоміченою в минулому. У багатьох сценаріях це число стає неправдоподібно великим, перевищуючи кількість потенційно населених планет у цьому регіоні нашої галактики, що робить такі сценарії вкрай малоймовірними.

Ситуація змінюється тільки тоді, коли пошуки техносигнатур поширюються на набагато більші відстані. Якщо техносигнатури живуть довго і поширені по всьому Чумацькому Шляху, то їхнє виявлення стає більш імовірним на відстанях у кілька тисяч світлових років і більше. Навіть у цьому разі в будь-який момент часу по всій галактиці можна очікувати лише кілька виявлених інопланетних сигналів.

Вчені вважають, що той факт, що інопланетні сигнали могли залишатися непоміченими в минулому, не означає, що їх можна виявити сьогодні або в найближчому майбутньому. Якщо позаземні технології існують і їхні сигнали досягали Землі, то вони, найімовірніше, дуже рідкісні, перебувають далеко і їхні сигнали існують недовго.

Автори дослідження вказують на те, що пошук потенційних розвинених інопланетян потрібно вести по всій нашій галактиці, а не в найближчих ділянках.

