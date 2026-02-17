Благословение или проклятие: древние бактерии, найденные во льду, навсегда изменят жизнь людей

Исследователи обнаружили, что бактерии возрастом 5000 лет, обнаруженные в ледяной пещере, могут бороться с супербактериями, угрожающими людям. Впрочем, есть нюанс.

Новое исследование было проведено командой из Института биологии Бухареста (IBB) Румынской академии наук и сосредоточено на изучении бактерий, извлеченных изо льда возрастом 5000 лет в ледяной пещере Скэришоара в Румынии. Ученые полагают, что эти древние бактерии в будущем могут бороться с супербактериями — впрочем, это сработает лишь в том случае, если они сами не станут супербактериями, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известно, что бактерии постоянно эволюционируют, чтобы перехитрить лучшие методы лечения, которые только может предложить наука. В результате устойчивость к антибиотикам представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения.

Экстремальные условия, такие как ледяная пещера, в которой были обнаружены древние бактерии, способствуют увеличению разнообразия микроорганизмов. Авторы теперь считают, что эта генетическая адаптация может открыть путь к созданию улучшенных антибиотиков или же ухудшить ситуацию.

По словам соавтора исследования, микробиолога Кристины Пуркареа, штамм бактерий Psychrobacter SC65A.3, выделенный из ледяной пещеры Скэришоара, несмотря на свое древнее происхождение, демонстрирует устойчивость ко многим современным антибиотикам и содержит более 100 генов, связанных с устойчивостью. С другой стороны, этот штамм также может подавлять рост нескольких основных устойчивых к антибиотикам "супербактерий", а также показал важную ферментативную активность с важным биотехнологическим потенциалом.

В ходе исследования ученые извлекли 25-метровый ледяной керн из лдяной пещеры Скэришоара. Далее команда секвенировала геном и смогла идентифицировать гены, связанные с выживанием в условиях холода и антимикробной активностью. Анализ показал, что Psychrobacter SC65A.3 может быть одновременно и благословением, и проклятием. Простыми словами, новый штамм может стать источником новых антибиотиков, однако он также может поделиться своими генами устойчивости к лекарствам с другими бактериями.

Анализ указывает на то, что Psychrobacter SC65A.3 устойчив к распространенным антибиотикам, используемым для лечения инфекций легких, кожи, крови и других распространенных инфекций.

Этот штамм бактерий также относится к роду Psychrobacter, который специально выработал способность выживать в холоде. Впрочем, авторы исследования отмечают, что все еще остается множество вопросов о том, как эти микробы эволюционировали и как их можно использовать для улучшения современных антибиотиков.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые нашли следы древнейших бактерий на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что в Арктике обнаружен самый живучий микроорганизм.