Благословення чи прокляття: стародавні бактерії, знайдені у льоді, назавжди змінять життя людей

Нове дослідження було проведене командою з Інституту біології Бухареста (IBB) Румунської академії наук і зосереджене на вивченні бактерій, витягнутих із льоду віком 5000 років у крижаній печері Скерішоара в Румунії. Вчені вважають, що ці стародавні бактерії в майбутньому можуть боротися з супербактеріями — втім, це спрацює лише в тому випадку, якщо вони самі не стануть супербактеріями, пише Science Alert.

Відомо, що бактерії постійно еволюціонують, щоб перехитрити найкращі методи лікування, які тільки може запропонувати наука. У результаті стійкість до антибіотиків є серйозною проблемою для громадської охорони здоров'я.

Екстремальні умови, як-от крижана печера, в якій було виявлено стародавні бактерії, сприяють збільшенню різноманітності мікроорганізмів. Автори тепер вважають, що ця генетична адаптація може відкрити шлях до створення поліпшених антибіотиків або ж погіршити ситуацію.

За словами співавтора дослідження, мікробіолога Крістіни Пуркареа, штам бактерій Psychrobacter SC65A.3, виділений із крижаної печери Скерішоара, незважаючи на своє стародавнє походження, демонструє стійкість до багатьох сучасних антибіотиків та містить понад 100 генів, пов'язаних зі стійкістю. З іншого боку, цей штам також може пригнічувати ріст кількох основних стійких до антибіотиків "супербактерій", а також показав важливу ферментативну активність з важливим біотехнологічним потенціалом.

Під час дослідження вчені витягли 25-метровий крижаний керн із крижаної печери Скерішоара. Далі команда секвенувала геном і змогла ідентифікувати гени, пов'язані з виживанням в умовах холоду та антимікробною активністю. Аналіз показав, що Psychrobacter SC65A.3 може бути одночасно і благословенням, і прокляттям. Простими словами, новий штам може стати джерелом нових антибіотиків, однак він також може поділитися своїми генами стійкості до ліків з іншими бактеріями.

Аналіз вказує на те, що Psychrobacter SC65A.3 стійкий до поширених антибіотиків, які використовують для лікування інфекцій легенів, шкіри, крові та інших поширених інфекцій.

Цей штам бактерій також належить до роду Psychrobacter, який спеціально виробив здатність виживати в холоді. Утім, автори дослідження зазначають, що все ще залишається безліч запитань щодо того, як ці мікроби еволюціонували та як їх можна використовувати для поліпшення сучасних антибіотиків.

