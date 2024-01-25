Вирусы, микробы и пищевые геномы: ученые обнаружили, что было в желудках японцев более 5 тыс. лет назад

Благодаря древним копролитам, окаменелым фекалиям людей возрастом примерно 7000-5500 лет, ученые смогли раскрыть подробности жизни людей культуры Дзьомон.

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Недавнее научное исследование на кургане Торихама в префектуре Фукуи, Япония, открыло подробности о жизни и здоровье людей периода раннего Дзёмон, примерно 7000-5500 лет назад. Исследование ученых из Национального института генетики, Токийского университета и Исторического музея Вакаса, было сосредоточено на анализе древних человеческих фекалий, найденных на месте раскопок, пишет HeritageDaily.

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Во время археологических раскопок нашли более 400 копролитов, и, исследовав 10 из них, ученые смогли датировать место находки периодом раннего Дзёмона. Представители этой культуры, существовавшие как охотники-собиратели, достигли значительного уровня расселения и культурной сложности в этот период на Японском архипелаге.

Самое интересное в исследовании — способность копролитов сохранять генетический материал из пищеварительного тракта. Сюда входит ДНК микробов, вирусов и даже остатки потребленной пищи. Проведя метагеномный анализ, исследователи обнаружили связь между древними и современным кишечными микробами, вирусами и пищевыми геномами, которые присутствуют в фекалиях современного человека.

Исследователи идентифицировали генетические фрагменты вирусов, таких как бета-герпесвирус человека 5 и аденовирус человека F, несмотря на трудности, связанные с возрастной деградацией ДНК в копролитах. Это открытие позволило ученым углубиться в коэволюцию бактерий и вирусов, которые инфицировали людей на протяжении истории.

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Более того, исследовательская группа пошла еще дальше, использовав геномную информацию для определения потенциальных продуктов питания, которые употребляли люди культуры Дзьомон. Это дает биологические доказательства, которые помогают нам понять особенности питания этих древних жителей.

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