Древний предок человека смотрел на мир четырьмя глазами: вторая пара все еще в нашем мозге

Исследователи обнаружили, что ранние предки всех позвоночных на Земле, возможно, видели мир четырьмя глазами, а не двумя.

Ранние предки всех позвоночных животных, включая человека, возможно, смотрели на мир двумя парами глаз, а не одной. Более того, остатки этих дополнительных глаз сохранились в человеческом мозге до наших дней в виде шишковидной железы, расположенной глубоко внутри нашего мозга и регулирует цикл сна, но больше не формирует изображения, пишет New Atlas.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам соавтора исследования Якоба Винтера из Бристольского университета, ранние позвоночные имели глаза, как у нас, однако их было вдвое больше. Ученый также отмечает, что весьма удивительно думать о том, что около полумиллиарда лет назад наши далекие предки плавали в океане и использовали четыре глаза, чтобы смотреть на мир. Вероятно, их поле зрения было значительно шире нашего.

Відео дня

Известно, что Куньминский регион в Китае известен исключительной сохранностью ископаемых отложений раннего кембрийского периода. Именно здесь ученые обнаружили образцы двух видов миллокунмингид — самых ранних позвоночных на Земле. Отметим, что оба вида, возраст которых составляет около 518 миллионов лет, исключительно хорошо сохранили четыре расположенных спереди черных пятна: два более крупных по бокам головы и вторая пара, расположенная сверху над ними.

Ранее считалось, что вторая пара представляла собой носовые капсулы. Однако оказалось, что это не так — у ранних позвоночных того времени была лишь одна ноздря. Теперь под электронным микроскопом команда обнаружила наличие меланосом — крошечных образований, содержащих меланин. Меланин определяет цвет глаз, а также поглощает свет для создания изображения.

По словам исследователей, до обнаружения этой окаменелости им удавалось обнаружить окаменелый меланин не старше карбона, возрастом около 300 миллионов лет. Эти же окаменелости интересны, поскольку показывают, что у нас сохранился меланин, возраст которого значительно больше — около 518 миллионов лет.

Исследователи также обнаружили отпечаток линзы внутри этих органов, поэтому они воспринимались как глаза. Простыми словами, это указывает на то, что у наших древних предков былодва больших глаза по бокам и два маленьких глаза сверху. При этом оба они были глазами-камерами.

Авторы исследования предположили, что наши предки, вероятно, находились в самом низу пищевой цепи, а четыре глаза, вероятно, эволюционировали в условиях кембрийского экологического давления. Способность обнаруживать больше окружающей среды и больший угол обзора выгодны для избегания хищников.

Со временем экологическая ниша изменилась от фильтраторов к хищникам, а вторая пара глаз, как считается, эволюционировала в несенсорный нейроэндокринный орган, называемый шишковидной железой, отвечающий за выработку мелатонина и регулирование цикла сна.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые рассказали, какой древний предок наградил человека мозгом.

Ранее Фокус писал о том, что случайно найден самый древний мозг позвоночного: его возраст составляет 319 млн лет.