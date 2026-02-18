Стародавній предок людини дивився на світ чотирма очима: друга пара все ще у нашому мозку

Дослідники виявили, що ранні предки всіх хребетних на Землі, можливо, бачили світ чотирма очима, а не двома.

Ранні предки всіх хребетних тварин, включно з людиною, можливо, дивилися на світ двома парами очей, а не однією. Ба більше, залишки цих додаткових очей збереглися в людському мозку до наших днів у вигляді шишкоподібної залози, що розташована глибоко всередині нашого мозку і регулює цикл сну, але більше не формує зображення, пише New Atlas.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами співавтора дослідження Якоба Вінтера з Брістольського університету, ранні хребетні мали очі, як у нас, проте їх було вдвічі більше. Вчений також зазначає, що вельми дивно думати про те, що близько півмільярда років тому наші далекі пращури плавали в океані та використовували чотири очі, щоб дивитися на світ. Ймовірно, їхнє поле зору було значно ширшим за наше.

Відео дня

Відомо, що Куньмінський регіон у Китаї відомий винятковим збереженням викопних відкладень раннього кембрійського періоду. Саме тут учені виявили зразки двох видів міллокунмінгід — найбільш ранніх хребетних на Землі. Зазначимо, що обидва види, вік яких становить близько 518 мільйонів років, винятково добре зберегли чотири розташованих спереду чорних плями: дві більші з боків голови та друга пара, розташована зверху над ними.

Раніше вважалося, що друга пара являла собою носові капсули. Однак виявилося, що це не так — у ранніх хребетних того часу була лише одна ніздря. Тепер під електронним мікроскопом команда виявила наявність меланосом — крихітних утворень, що містять меланін. Меланін визначає колір очей, а також поглинає світло для створення зображення.

За словами дослідників, до виявлення цієї скам'янілості їм вдавалося виявити скам'янілий меланін не старший за карбон, віком близько 300 мільйонів років. Ці ж скам'янілості цікаві, оскільки показують, що в нас зберігся меланін, вік якого значно більший — близько 518 мільйонів років.

Дослідники також виявили відбиток лінзи всередині цих органів, тому вони сприймалися як очі. Простими словами, це вказує на те, що наші давні предки мали два великих ока з боків і два маленьких ока зверху. При цьому обидва вони були очима-камерами.

Автори дослідження припустили, що наші предки, ймовірно, перебували в самому низу харчового ланцюга, а чотири ока, ймовірно, еволюціонували в умовах кембрійського екологічного тиску. Здатність виявляти більше навколишнього середовища і більший кут огляду вигідні для уникнення хижаків.

Згодом екологічна ніша змінилася від фільтраторів до хижаків, а друга пара очей, як вважається, еволюціонувала в несенсорний нейроендокринний орган, званий шишкоподібною залозою, який відповідає за вироблення мелатоніну і регулювання циклу сну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли, який давній предок нагородив людину мозком.

Раніше Фокус писав про те, що випадково знайдено найдавніший мозок хребетного: його вік становить 319 млн років.