Комета шириной 60 км после взрыва приняла необычную форму: никто не знает почему (фото)

После масштабного извержения загадочная комета 29P/Швассмана-Вахманна превратилась в гигантскую спираль и стала в 100 раз ярче, чем обычно.

Гигантская комета 29P/Швассмана-Вахманна недавно пережила одно из самых мощных извержений за последние 25 лет. Ее яркость значительно увеличилась, но ученые на знают, почему это произошло, пишет Live Science.

Комета 29P/Швассмана-Вахманна – это ледяной объект шириной примерно 60 километров, который совершает полный оборот вокруг Солнца за почти 15 лет. То есть это короткопериодическая комета, которая находится во внутренней части Солнечной системы. Это еще и криовулканическая комета, которая периодически выбрасывает в космос газ и лед из своего ядра.

Извержения криволуканических комет происходят, когда их ледяное ядро поглощает слишком много излучения и тепла Солнца. В итоге внутри кометы смесь замерзшего газа и пыли известная как криомагма нагревается и лед из твердого состояния переходит в газообразное. Это приводит к повышению давления внутри кометы и в ее ядре образуются трещины. Через них происходит выброс газа в космос.

Когда происходит извержение криовулканической кометы, то ее газовая оболочка, известная как кома, увеличивается в размерах и отражает больше солнечного света. Поэтому комета становится намного ярче.

Недавно у кометы 29P/Швассмана-Вахманна из-за очередного извержения увеличилась кома и она стала примерно в 100 раз ярче, чем обычно. Ученые считают, что произошло крупное извержение, которое является одним из пяти подобных масштабных событий, произошедших с кометой за последние 25 лет. Также это первое крупное извержение с октября 2024 года, когда комета 29P/Швассмана-Вахманна стала ярче примерно в 300 раз.

В то же время астрономы обнаружили, что кома кометы приобрела странную форму: газовое облако распределено вокруг ядра кометы неравномерно, как это обычно бывает, а стало похожим на спираль. Астрономы сравнили это с раковиной улитки. Вероятно, такая необычная форма комы является результатом вращения внутренней части кометы относительно ее ядра, что приводит к неравномерному выбросу криомагмы.

Большинство криовулканических комет являются долгопериодическими кометами, которые в основном находятся во внешней части Солнечной системы и к Солнцу приближаются раз в несколько сотен и даже тысяч лет. У таких комет происходят мощные извержения, когда они приближаются к нашей звезде. Но после того, как эти кометы отдаляются от Солнца, то их извержения прекращаются.

Но у кометы 29P/Швассмана-Вахманна достаточно короткая и примерно круглая орбита вокруг Солнца. Это значит, что она почти всегда находится на одном и том же расстоянии от нашей звезды. Комета находится между Юпитером и Сатурном, то есть примерно в 6 раз дальше от Солнца, чем Земля, а значит получает мало излучения и тепла Солнца. Тем не менее, на комете 29P/Швассмана-Вахманна в среднем происходит 20 извержений каждый год. Большинство из них небольшие, но иногда они бывают более масштабными.

Но астрономы не знают, почему происходят такие крупные извержения на этой комете, ведь условия на комете остаются достаточно одинаковыми.

