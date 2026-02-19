Комета завширшки 60 км після вибуху набула незвичайної форми: ніхто не знає чому (фото)

Після масштабного виверження загадкова комета 29P/Швассмана-Вахманна перетворилася на гігантську спіраль і стала в 100 разів яскравішою, ніж зазвичай.

Гігантська комета 29P/Швассмана-Вахманна нещодавно пережила одне з найпотужніших вивержень за останні 25 років. Її яскравість значно збільшилася, але вчені на знають, чому це сталося, пише Live Science.

Комета 29P/Швассмана-Вахманна — це крижаний об'єкт завширшки приблизно 60 кілометрів, який здійснює повний оберт навколо Сонця за майже 15 років. Тобто це короткоперіодична комета, яка знаходиться у внутрішній частині Сонячної системи. Це ще й кріовулканічна комета, яка періодично викидає в космос газ і лід зі свого ядра.

Виверження криволуканічних комет відбуваються, коли їхнє крижане ядро поглинає занадто багато випромінювання і тепла Сонця. У підсумку всередині комети суміш замерзлого газу і пилу, відома як кріомагма, нагрівається, і лід із твердого стану переходить у газоподібний. Це призводить до підвищення тиску всередині комети і в її ядрі утворюються тріщини. Через них відбувається викид газу в космос.

Коли відбувається виверження кріовулканічної комети, то її газова оболонка, відома як кома, збільшується в розмірах і відбиває більше сонячного світла. Тому комета стає набагато яскравішою.

Нещодавно у комети 29P/Швассмана-Вахманна через чергове виверження збільшилася кома і вона стала приблизно в 100 разів яскравішою, ніж зазвичай. Вчені вважають, що сталося велике виверження, яке є одним з п'яти подібних масштабних подій, що сталися з кометою за останні 25 років. Також це перше велике виверження з жовтня 2024 року, коли комета 29P/Швассмана-Вахманна стала яскравішою приблизно в 300 разів.

Водночас астрономи виявили, що кома комети набула дивної форми: газова хмара розподілена навколо ядра комети нерівномірно, як це зазвичай буває, а стала схожою на спіраль. Астрономи порівняли це з раковиною равлика. Ймовірно, така незвична форма коми є результатом обертання внутрішньої частини комети щодо її ядра, що призводить до нерівномірного викиду кріомагми.

Більшість кріовулканічних комет є довгоперіодичними кометами, які здебільшого перебувають у зовнішній частині Сонячної системи і до Сонця наближаються раз на кілька сотень і навіть тисяч років. У таких комет відбуваються потужні виверження, коли вони наближаються до нашої зірки. Але після того, як ці комети віддаляються від Сонця, то їхні виверження припиняються.

Але у комети 29P/Швассмана-Вахманна досить коротка і приблизно кругла орбіта навколо Сонця. Це означає, що вона майже завжди перебуває на одній і тій самій відстані від нашої зірки. Комета знаходиться між Юпітером і Сатурном, тобто приблизно в 6 разів далі від Сонця, ніж Земля, а значить отримує мало випромінювання і тепла Сонця. Проте, на кометі 29P/Швассмана-Вахманна в середньому відбувається 20 вивержень щороку. Більшість із них невеликі, але іноді вони бувають більш масштабними.

Але астрономи не знають, чому відбуваються такі великі виверження на цій кометі, адже умови на кометі залишаються досить однаковими.

