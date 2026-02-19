Обнаружена самая далекая "космическая медуза": в космосе произошло нечто неожиданное (фото)

По словам ученых, это открытие дает представление о том, каким образом трансформировались галактики в ранней Вселенной. И оно меняет представление о раннем космосе.

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили новую галактику-медузу, которая является самой далекой галактикой такого типа среди всех известных. Астрономы увидели галактику, получившую название COSMOS2020-635829, такой, какой она была 8,5 миллиарда лет назад, или примерно через 5,3 миллиарда лет после Большого взрыва. Астрономы говорят, что это открытие меняет представление об эволюции галактик в ранней Вселенной. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Space.

Галактик-медузы – это тип галактик, которые получили свое названия благодаря длинным газовым "щупальцам". Таким образом эти галактики напоминают морских медуз. Такие галактики образуются, когда они быстро движутся через скопление галактик, в котором находятся. Межгалактический горячий газ действует как сильный ветер, который выталкивает газ галактики наружу. Самое удивительное, что в этих газовых "щупальцах" настолько большое давление, что там начинают рождаться новые звезды, которые похожи на голубые пятна на изображениях. Хотя галактики-медузы приобретают такую необычную форму, удаление газа из них приводит к тому, что в этих галактиках становится все меньше материала для образования новых звезд. Поэтому такие галактики медленно становятся мертвыми. Одним из самых известных примеров галактики-медузы является ESO 137-001, которая находится в нескольких сотнях миллионов световых лет от нас.

Одним из самых известных примеров галактики-медузы является ESO 137-001, которая находится в нескольких сотнях миллионов световых лет от нас Фото: NASA

Теперь же астрономы обнаружили новую галактику-медузу, которая является самой далекой галактикой такого типа среди всех известных. Свет от нее перемещался к телескопу Уэбб 8,5 миллиардов лет. На изображении COSMOS2020-635829 имеет обычный на вид галактический диск, но также несколько газовых "щупалец". В них видны яркие голубые пятна, представляющие собой скопления молодых звезд. Возраст звезд предполагает, что они образовались за пределами основной галактики в потоках выброшенного газа, в чем нет ничего необычного для галактики-медузы.

Астрономы увидели галактику, получившую название COSMOS2020-635829, такой, какой она была 8,5 миллиарда лет назад Фото: NASA

Изучение этой галактики преподнесло сюрприз для астрономов. Ранее ученые считали, что формирующиеся скопления галактик, существовавшие около 8,5 миллиардов лет назад, обычно не создают условия для того, чтобы могли формироваться галактики-медузы. Новые данные ставят под сомнение существующие представления о том, что происходило в ранней Вселенной почти 9 миллиардов лет назад.

По словам астрономов, исследование показало, что условия в скоплениях галактик в то время уже были достаточно суровыми, чтобы разрушать галактики. Также выяснилось, что скопления галактик могли сильно менять свойства своих галактик намного раньше, чем предполагалось. Эти факторы могли сыграть свою роль в формировании большого количества мертвых галактик, которые астрономы видят в современной Вселенной.

Ученые говорят, что это открытие дает представление о том, каким образом трансформировались галактики в ранней Вселенной.

