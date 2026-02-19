Обнаружена самая далекая "космическая медуза": в космосе произошло нечто неожиданное (фото)
С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили новую галактику-медузу, которая является самой далекой галактикой такого типа среди всех известных. Астрономы увидели галактику, получившую название COSMOS2020-635829, такой, какой она была 8,5 миллиарда лет назад, или примерно через 5,3 миллиарда лет после Большого взрыва. Астрономы говорят, что это открытие меняет представление об эволюции галактик в ранней Вселенной. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Space.
Галактик-медузы – это тип галактик, которые получили свое названия благодаря длинным газовым "щупальцам". Таким образом эти галактики напоминают морских медуз. Такие галактики образуются, когда они быстро движутся через скопление галактик, в котором находятся. Межгалактический горячий газ действует как сильный ветер, который выталкивает газ галактики наружу. Самое удивительное, что в этих газовых "щупальцах" настолько большое давление, что там начинают рождаться новые звезды, которые похожи на голубые пятна на изображениях. Хотя галактики-медузы приобретают такую необычную форму, удаление газа из них приводит к тому, что в этих галактиках становится все меньше материала для образования новых звезд. Поэтому такие галактики медленно становятся мертвыми. Одним из самых известных примеров галактики-медузы является ESO 137-001, которая находится в нескольких сотнях миллионов световых лет от нас.
Теперь же астрономы обнаружили новую галактику-медузу, которая является самой далекой галактикой такого типа среди всех известных. Свет от нее перемещался к телескопу Уэбб 8,5 миллиардов лет. На изображении COSMOS2020-635829 имеет обычный на вид галактический диск, но также несколько газовых "щупалец". В них видны яркие голубые пятна, представляющие собой скопления молодых звезд. Возраст звезд предполагает, что они образовались за пределами основной галактики в потоках выброшенного газа, в чем нет ничего необычного для галактики-медузы.
Изучение этой галактики преподнесло сюрприз для астрономов. Ранее ученые считали, что формирующиеся скопления галактик, существовавшие около 8,5 миллиардов лет назад, обычно не создают условия для того, чтобы могли формироваться галактики-медузы. Новые данные ставят под сомнение существующие представления о том, что происходило в ранней Вселенной почти 9 миллиардов лет назад.
По словам астрономов, исследование показало, что условия в скоплениях галактик в то время уже были достаточно суровыми, чтобы разрушать галактики. Также выяснилось, что скопления галактик могли сильно менять свойства своих галактик намного раньше, чем предполагалось. Эти факторы могли сыграть свою роль в формировании большого количества мертвых галактик, которые астрономы видят в современной Вселенной.
Ученые говорят, что это открытие дает представление о том, каким образом трансформировались галактики в ранней Вселенной.
