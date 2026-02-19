Виявлено найдальшу "космічну медузу": у космосі сталося щось несподіване (фото)

За словами вчених, це відкриття дає уявлення про те, яким чином трансформувалися галактики в ранньому Всесвіті. І воно змінює уявлення про ранній космос.

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи виявили нову галактику-медузу, яка є найдальшою галактикою такого типу серед усіх відомих. Астрономи побачили галактику, що отримала назву COSMOS2020-635829, такою, якою вона була 8,5 мільярда років тому, або приблизно через 5,3 мільярда років після Великого вибуху. Астрономи кажуть, що це відкриття змінює уявлення про еволюцію галактик у ранньому Всесвіті. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Space.

Галактик-медузи — це тип галактик, які отримали свою назву завдяки довгим газовим "щупальцям". Таким чином ці галактики нагадують морських медуз. Такі галактики утворюються, коли вони швидко рухаються через скупчення галактик, у якому перебувають. Міжгалактичний гарячий газ діє як сильний вітер, який виштовхує газ галактики назовні. Найдивовижніше, що в цих газових "щупальцях" настільки великий тиск, що там починають народжуватися нові зірки, які схожі на блакитні плями на зображеннях. Хоча галактики-медузи набувають такої незвичайної форми, видалення газу з них призводить до того, що в цих галактиках стає все менше матеріалу для утворення нових зірок. Тому такі галактики повільно стають мертвими. Одним із найвідоміших прикладів галактики-медузи є ESO 137-001, що розташована за кілька сотень мільйонів світлових років від нас.

Одним із найвідоміших прикладів галактики-медузи є ESO 137-001, що розташована за кілька сотень мільйонів світлових років від нас Фото: solar-system

Тепер же астрономи виявили нову галактику-медузу, яка є найдальшою галактикою такого типу серед усіх відомих. Світло від неї переміщалося до телескопа Вебб 8,5 мільярдів років. На зображенні COSMOS2020-635829 має звичайний на вигляд галактичний диск, але також кілька газових "щупалець". У них видно яскраві блакитні плями, що являють собою скупчення молодих зірок. Вік зірок припускає, що вони утворилися за межами основної галактики в потоках викинутого газу, в чому немає нічого незвичайного для галактики-медузи.

Астрономи побачили галактику, що отримала назву COSMOS2020-635829, такою, якою вона була 8,5 мільярда років тому Фото: solar-system

Вивчення цієї галактики піднесло сюрприз для астрономів. Раніше вчені вважали, що скупчення галактик, які формуються і існували близько 8,5 мільярдів років тому, зазвичай не створюють умови для того, щоб могли формуватися галактики-медузи. Нові дані ставлять під сумнів існуючі уявлення про те, що відбувалося в ранньому Всесвіті майже 9 мільярдів років тому.

За словами астрономів, дослідження показало, що умови в скупченнях галактик на той час уже були досить суворими, щоб руйнувати галактики. Також з'ясувалося, що скупчення галактик могли сильно змінювати властивості своїх галактик набагато раніше, ніж передбачалося. Ці фактори могли зіграти свою роль у формуванні великої кількості мертвих галактик, які астрономи бачать у сучасному Всесвіті.

Вчені кажуть, що це відкриття дає уявлення про те, яким чином трансформувалися галактики в ранньому Всесвіті.

