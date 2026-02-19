Місяць зменшується в розмірах: виявлена активність може стати загрозою для людей (фото)
Вчені виявили відносно нещодавню геологічну активність на Місяці і це відкриття може вплинути на повернення людей на Місяць за понад 50 років.
Жоден інший світ у Сонячній системі не має таких літосферних плит і землетрусів, як Земля. Але це не означає, що на цих світах не відбуваються землетруси. Вченим уже понад 50 років відомо, що такі землетруси відбуваються на Місяці і приблизно 15 років відомо, що Місяць зменшується в розмірах. Він уже втратив за останні 200 мільйонів років 50 метрів. Тепер ці дані були підтверджені новими спостереженнями за Місяцем. Дослідження опубліковано в журналі The Planetary Science Journal, пише IFLScience.
На початку своєї історії, що становить 4 мільярди років, Місяць був дуже активним світом у геологічному плані. Але з часом його ядро почало остигати і тверднути. У міру стиснення внутрішнього шару кора Місяця тріскається і деформується. Вчені виявили на поверхні Місяця розломи, пов'язані з цим процесом.
Ці розломи, а також невеликі хребти були виявлені на поверхні темних базальтових рівнин, відомих як місячні моря. Виявилося, що ці хребти і розломи пов'язані з відносно недавньою геологічною активністю, зокрема з місячними землетрусами.
Хоча відомо, що на Місяці відбуваються землетруси, зумовлені гравітаційним тяжінням Землі, її внутрішньою будовою Місяця та ударами метеоритів, учені виявили нові джерела підземних поштовхів.
Розрахунки вчених показали, що тисячі хребтів у місячних морях утворилися приблизно 124 мільйони років тому, а розломи — приблизно 105 мільйонів років тому. Дослідження показало, що ці явища пов'язані між собою геологічною активністю і найімовірнішою причиною обох явищ є стиснення Місяця.
Результати дослідження вказують на те, що місячні землетруси можуть відбуватися на території місячних морів і що сейсмічних загроз для освоєння людиною Місяця може бути більше, ніж припускали вчені.
Майбутні пілотовані та роботизовані місії можуть дати нові й детальніші відомості про активність, що відбувається всередині Місяця. Наприклад, NASA має намір повернути людей на Місяць уже 2028 року в рамках програми "Артеміда". Глибше вивчення сейсмічної активності на Місяці безпосередньо підвищить безпеку і цих місій, вважають вчені.
За словами вчених, Місяць стискається через геологічні процеси, викликані втратою внутрішнього тепла, що призводить до утворення хребтів і розломів на його поверхні. Водночас на Місяці відбуваються землетруси, які є наслідком тривалої геологічної активності. Тобто Місяць не є мертвим світом у геологічному плані. Космічним агентствам доведеться це враховувати під час планування місць посадок пілотованих і роботизованих місій на поверхню Місяця, а також під час будівництва майбутніх баз і колоній.
