Місяць зменшується в розмірах: виявлена активність може стати загрозою для людей (фото)

Вчені виявили відносно нещодавню геологічну активність на Місяці і це відкриття може вплинути на повернення людей на Місяць за понад 50 років.

Жоден інший світ у Сонячній системі не має таких літосферних плит і землетрусів, як Земля. Але це не означає, що на цих світах не відбуваються землетруси. Вченим уже понад 50 років відомо, що такі землетруси відбуваються на Місяці і приблизно 15 років відомо, що Місяць зменшується в розмірах. Він уже втратив за останні 200 мільйонів років 50 метрів. Тепер ці дані були підтверджені новими спостереженнями за Місяцем. Дослідження опубліковано в журналі The Planetary Science Journal, пише IFLScience.

На початку своєї історії, що становить 4 мільярди років, Місяць був дуже активним світом у геологічному плані. Але з часом його ядро почало остигати і тверднути. У міру стиснення внутрішнього шару кора Місяця тріскається і деформується. Вчені виявили на поверхні Місяця розломи, пов'язані з цим процесом.

Місяць зменшується в розмірах. Він уже втратив за останні 200 мільйонів років 50 метрів Фото: NASA

Ці розломи, а також невеликі хребти були виявлені на поверхні темних базальтових рівнин, відомих як місячні моря. Виявилося, що ці хребти і розломи пов'язані з відносно недавньою геологічною активністю, зокрема з місячними землетрусами.

Хоча відомо, що на Місяці відбуваються землетруси, зумовлені гравітаційним тяжінням Землі, її внутрішньою будовою Місяця та ударами метеоритів, учені виявили нові джерела підземних поштовхів.

Ці розломи, а також невеликі хребти були виявлені на поверхні темних базальтових рівнин, відомих як місячні моря Фото: solar-system

Розрахунки вчених показали, що тисячі хребтів у місячних морях утворилися приблизно 124 мільйони років тому, а розломи — приблизно 105 мільйонів років тому. Дослідження показало, що ці явища пов'язані між собою геологічною активністю і найімовірнішою причиною обох явищ є стиснення Місяця.

Результати дослідження вказують на те, що місячні землетруси можуть відбуватися на території місячних морів і що сейсмічних загроз для освоєння людиною Місяця може бути більше, ніж припускали вчені.

Майбутні пілотовані та роботизовані місії можуть дати нові й детальніші відомості про активність, що відбувається всередині Місяця. Наприклад, NASA має намір повернути людей на Місяць уже 2028 року в рамках програми "Артеміда". Глибше вивчення сейсмічної активності на Місяці безпосередньо підвищить безпеку і цих місій, вважають вчені.

За словами вчених, Місяць стискається через геологічні процеси, викликані втратою внутрішнього тепла, що призводить до утворення хребтів і розломів на його поверхні. Водночас на Місяці відбуваються землетруси, які є наслідком тривалої геологічної активності. Тобто Місяць не є мертвим світом у геологічному плані. Космічним агентствам доведеться це враховувати під час планування місць посадок пілотованих і роботизованих місій на поверхню Місяця, а також під час будівництва майбутніх баз і колоній.

