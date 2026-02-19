Астрономы нашли недостающее звено в эволюции галактик: в моделях Вселенной чего-то не хватает

Это открытие бросает вызов существующим моделям Вселенной. Таким образом оно может заставить астрономов пересмотреть историю космоса.

Астрономы обнаружили на дальних окраинах Вселенной группу пыльных звездообразующих галактик, которые сформировались уже через миллиард лет после Большого взрыва, который произошел 13,8 миллиардов лет назад. Ученые считают, что эти галактики являются недостающим звеном между очень яркими галактиками, образовавшимися вскоре после Большого взрыва, и мертвыми галактиками, которые прекратили звездообразование примерно через 2 миллиарда лет после Большого взрыва. Это открытие бросает вызов существующим моделям Вселенной. Таким образом оно может заставить астрономов пересмотреть историю космоса. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.

Впервые ученые обнаружили пылевые звездообразующие галактики почти 30 лет назад. Но изучать такие галактики ранее было сложно, ведь они содержат очень много пыли, которая поглощает ультрафиолетовый и видимый свет. Поэтому такие галактики оставались по сути невидимыми для телескопов.

Поскольку пыль поглощает ультрафиолетовый и видимый свет, она также выделяет тепло и излучает инфракрасный свет. Этот свет могут увидеть самые мощные инфракрасные телескоп, например, космический телескоп Уэбб. С его помощь астрономы могут заглянуть в сквозь пыль и увидеть внутреннее строение пылевых галактик и выяснить их характеристики.

Ученые обнаружили 70 ранее неизвестных пылевых звездообразующих галактик, которые уже сформировались через 1 миллиард лет после Большого взрыва. То есть они уже существовали в полностью сформированном виде почти 13 миллиардов лет назад.

Ученые обнаружили 70 ранее неизвестных пылевых звездообразующих галактик, которые уже сформировались через 1 миллиард лет после Большого взрыва Фото: NASA

Это открытие имеет огромное значение для понимания истории Вселенной, говорят астрономы. Обнаруженные пылевые галактики являются очень массивными и большими, а также содержат много металлов (так астрономы называют химические элементы тяжелее водорода и гелия, которых было относительно мало в ранней Вселенной) и космической пыли. По словам ученых, возраст этих древних галактик указывает на то, что звезды формировались в ранней Вселенной, раньше, чем предсказывают современные модели эволюции космоса.

Астрономы считают, что обнаруженные галактики представляют сбой связующее звено между двумя типами ранее обнаруженных редких аномальных галактик. Первая группа состоит из очень ярких звездообразующих галактик, которые существовали уже через 500 миллионов лет после Большого взрыва. Вторая группа – это мертвые, более массивные галактики, у которых уже прекратилось формирование новых звезд через 2 миллиарда лет после Большого взрыва.

Ученые считают, что эти три типа редких галактик представляют собой разные этапы их эволюции, которые можно сравнить с возрастом человека. Ранние яркие галактики – это юность, обнаруженные пылевые галактики – это зрелый возраст, а мертвые галактики – это старость.

Хотя для подтверждения этой теории нужны новые исследования, если это предположение окажется верным, то это будет означать, что в современных моделях формирования Вселенной чего-то не хватает, и то, что первые звезды появились гораздо раньше во Вселенной, чем считалось ранее.

Хотя для подтверждения этой теории нужны новые исследования, если это предположение окажется верным, то это будет означать, что в современных моделях формирования Вселенной чего-то не хватает, и то, что первые звезды появились гораздо раньше во Вселенной, чем считалось ранее.