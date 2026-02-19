Астрономи знайшли відсутню ланку в еволюції галактик: у моделях Всесвіту чогось не вистачає

Це відкриття кидає виклик існуючим моделям Всесвіту. Таким чином воно може змусити астрономів переглянути історію космосу.

Астрономи виявили на далеких околицях Всесвіту групу запорошених зіркоутворювальних галактик, які сформувалися вже через мільярд років після Великого вибуху, що стався 13,8 мільярдів років тому. Вчені вважають, що ці галактики є відсутньою ланкою між дуже яскравими галактиками, що утворилися незабаром після Великого вибуху, і мертвими галактиками, які припинили зореутворення приблизно через 2 мільярди років після Великого вибуху. Це відкриття кидає виклик існуючим моделям Всесвіту. Таким чином воно може змусити астрономів переглянути історію космосу. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

Уперше вчені виявили пилові зіркоутворювальні галактики майже 30 років тому. Але вивчати такі галактики раніше було складно, адже вони містять дуже багато пилу, який поглинає ультрафіолетове та видиме світло. Тому такі галактики залишалися по суті невидимими для телескопів.

Оскільки пил поглинає ультрафіолетове і видиме світло, він також виділяє тепло і випромінює інфрачервоне світло. Це світло можуть побачити найпотужніші інфрачервоні телескопи, наприклад, космічний телескоп Вебб. З його допомогою астрономи можуть зазирнути в крізь пил і побачити внутрішню будову пилових галактик і з'ясувати їхні характеристики.

Учені виявили 70 раніше невідомих пилових зіркоутворювальних галактик, які вже сформувалися через 1 мільярд років після Великого вибуху. Тобто вони вже існували в повністю сформованому вигляді майже 13 мільярдів років тому.

Науковці виявили 70 раніше невідомих пилових зіркоутворювальних галактик, які вже сформувалися через 1 мільярд років після Великого вибуху Фото: solar-system

Це відкриття має величезне значення для розуміння історії Всесвіту, кажуть астрономи. Виявлені пилові галактики є дуже масивними і великими, а також містять багато металів (так астрономи називають хімічні елементи важчі за водень і гелій, яких було відносно мало в ранньому Всесвіті) і космічного пилу. За словами вчених, вік цих давніх галактик вказує на те, що зірки формувалися в ранньому Всесвіті, раніше, ніж передбачають сучасні моделі еволюції космосу.

Астрономи вважають, що виявлені галактики є сполучною ланкою між двома типами раніше виявлених рідкісних аномальних галактик. Перша група складається з дуже яскравих зіркоутворюючих галактик, які існували вже через 500 мільйонів років після Великого вибуху. Друга група — це мертві, більш масивні галактики, у яких вже припинилося формування нових зірок через 2 мільярди років після Великого вибуху.

Вчені вважають, що ці три типи рідкісних галактик являють собою різні етапи їхньої еволюції, які можна порівняти з віком людини. Ранні яскраві галактики — це юність, виявлені пилові галактики — це зрілий вік, а мертві галактики — це старість.

Хоча для підтвердження цієї теорії потрібні нові дослідження, якщо це припущення виявиться вірним, то це означатиме, що в сучасних моделях формування Всесвіту чогось бракує, і те, що перші зірки з'явилися набагато раніше у Всесвіті, ніж вважалося раніше.

