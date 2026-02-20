Откуда в Солнечной системе взялось так много "снеговиков": ученые нашли ответ (фото)

Исследование показало, что за образование контактно-двойных объектов отвечает довольно простой процесс.

Астрономы давно спорили о том, почему так много ледяных объектов во внешней части Солнечной системы похожи на снеговиков. Теперь ученые получили доказательства удивительно простого процесса, который может быть ответственен за их образование. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Phys.

За орбитой Нептуна, последней планеты Солнечной системы, находится пояс Койпера, где находятся разнообразные ледяные объекты, в том числе и карликовая планета Плутон. Фокус уже писал о том, какие необычные характеристики имеет этот далекий мир.

Также в поясе Койпера можно найти ледяные объекты, которые являются строительными блоками планет, оставшиеся от создания Солнечной системы более 4,5 миллиардов лет назад. Примерно 10% из них являются контактно-двойными объектами. То есть они имеют форму двух соединенных сфер, а потому похожи на снеговиков. Но как именно эти объекты появились оставалось загадкой. Новое исследование показывает, что все дело в гравитационном коллапсе.

Более ранние модели рассматривали сталкивающиеся объекты как жидкие сгустки, которые сливались в сферы, что делало невозможным формирование такой уникальной формы. Но новое моделирование создало более реалистичную среду, чтобы объяснить природу контактно-двойных объектов.

Контактно-двойной объект Аррокот Фото: NASA

Впервые фотографии контактно-двойных объектов сделал аппарат NASA "Новые горизонты" в 2019 году. Эти планетезимали сформировались из частиц пыли в протопланетном диске, окружающем Солнце. Их столкновения со временем привели к появлению всех известных планет Солнечной системы. Но часть этих строительных блоков оказалась на краю нашей звездной системы в практически первозданном виде.

Как показало моделирование, орбиты таких объектов могли сильно сближаться, что приводило к гравитационному коллапсу, пока два объекта не начинали соприкасаться и сливаться в один. Но при этом они сохраняли свою округлую форму.

Как такие двойные объекты остаются вместе на протяжении всей истории Солнечной системы? Ученые считают, что они просто вряд ли столкнутся с другим объектом. Без столкновения ничто не сможет их разделить. Наблюдения показали, что большинство контактно-двойных объектов не имеют кратеры на поверхности. Это значит, что они почти не подвергаются столкновениям, что подтверждает моделирование.

Ученые подозревали, что гравитационный коллапс ответственен за образование этих объектов, но они не могли полностью проверить эту идею. Новая модель является первой, которая включает в себя физику, необходимую для создания контактно-двойных объектов.

Астрономы считают, что их модель поможет ученым понять и другие объекты, состоящие не из двух, а трех и более соединенных гравитацией объектов.

