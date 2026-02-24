Одна из крупнейших известных звезд изменила цвет: мы можем увидеть очень яркий взрыв (фото)

Резкое изменение температуры звезды может быть признаком будущего взрыва сверхновой в одной из галактик-спутников Млечного Пути, который может быть виден невооруженным глазом с Земли.

Одна из крупнейших известных звезд, WOH G64, изменила цвет с красного на желтый в 2013-2014 годах, что указывает на повышение ее температуры примерно на 1000 градусов Цельсия. В прошлом году яркость звезды значительно снизилась. Астрономы считают, что знают, что произошло. И, возможно, в одной из ближайших галактик произойдет взрыв сверхновой, который может быть виден невооруженным глазом с Земли. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет IFLScience.

В галактике Большое Магелланово Облако, которая является спутником Млечного Пути и расположена в 160 000 световых лет от нас, находится одна и крупнейших известным звезд — WOH G64. Она считается самой большой, самой яркой и самой массивной звездой в соседней галактике. Ее размер примерно в 1540 раз больше Солнца.

Поскольку чем массивнее звезда, тем быстрее она сжигает свое водородное топливо, при таком размере она обречена стать сверхновой или сжаться непосредственно в черную дыру. Астрономы сравнили недавние изображения WOH G64 с изображениями 1980-х годов и выявилось, что за это время ее цвет изменился с красного на желтый. А в прошлом году звезда резко снизила свою яркость.

Цвет звезд определяется их температурой, которая определяет длину волны, на которой они излучают больше всего света, поэтому изменение цвета отражает резкое повышение температуры. Но авторы исследования считают, что на самом деле красный сверхгигант WOH G64 давно является желтым гипергигантом, а значит звезда была горячее большинства звезд на этой поздней стадии их жизни. Просто WOH G64 окутана пылью, из-за чего выглядит холоднее и имеет красный цвет. Переход к желтому цвету, вероятно, стал результатом временного улучшения ее видимости.

В 1980-х годах красный цвет WOH G64 привел к тому, что ее стали считать одной из самых холодных известных гигантских звезд. Позже астрономы обнаружили, что звезда сбрасывает вещество со скоростью более одной массы Солнца каждые 10 000 лет, и окружена газовой оболочкой, эквивалентной 3-9 массам Солнца. Дальше находятся пыль, которую WOH G64 выбросила ранее.

Фотография звезды WOH G64 Фото: ESO

Также ученые выяснили, что яркость WOH G64 изменяется на 1,5-2 звездные величины. Такое поведение не является необычным для звезды-сверхгиганта на закате ее жизни, но оно усложняет наблюдения. Наблюдаемое в 2025 году снижение яркости на 2 звездные величины выходит за рамки нормальных изменений, но астрономы пока точно не уверены приведет ли это к взрыву сверхновой в ближайшем будущем.

Авторы нового исследования пришли к выводу, что WOH G64, вероятно, является симбиотической звездной системой. Такие системы включают холодную звезд в фазе гиганта или сверхгиганта и менее массивную звезду-компаньона. Последняя притягивает к себе вещество звезды-гиганта.

Окружающий газ не позволяет разделить две звезды, несмотря на то, что они, вероятно, движутся на близкой орбите. Поэтому ученые не могут определить, является ли изменение цвета результатом изменений только в желтом гипергиганте или результатом изменения взаимодействия между двумя звездами.

Пока ученые не могут сказать, произойдет ли взрыв сверхновой в системе WOH G64. Известно, что гигантские звезды сбрасывают большое количество вещества примерно за год до взрыва, но подобный выброс у WOH G64 произошел более 11 лет назад. И все же взрыв сверхновой исключать нельзя, хотя с другой стороны звезда-гигант может сжаться сразу в черную дыру без взрыва или же произойдет слияние со звездой-компаньоном.

Если же произойдет взрыв сверхновой, то жители Земли смогут увидеть чрезвычайно яркое событие в космосе невооруженным глазом.

