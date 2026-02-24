Китай отправил на орбиту таинственный космический самолет: что он там делает (фото)

Уже в четвёртый раз на околоземную орбиту был запущен многоразовый космический самолет “Шэньлун”. Эксперты точно не знают, чем он занимается в космосе, но есть некоторые подсказки.

Китайский секретный космический самолет "Шэньлун" был запущен на орбиту 7 февраля этого года и таким образом началась его четвертая таинственная миссия. Что именно он делает на орбите? У экспертов есть предположения, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Китайское правительство раскрыло мало подробностей о многоразовом беспилотном космическом самолете "Шэньлун". Известно, что сейчас он находится на низкой околоземной орбите, но на какой высоте неясно. Его четвертая миссия началась 7 февраля, но сколько "Шэньлун" пробудет в космосе неизвестно. Его первая миссия началась в сентябре 2020 года и продлилась всего два дня, вторая началась в мае 2023 года и продолжалась 276 дней, в третья миссия началась в сентябре 2024 года и завершилась через 266 дней.

Согласно официальным заявлениям Китая, "Шэньлун" помогает тестировать технологии, которые проложат путь к более удобным и доступным методам космических полетов для мирного использования космоса в будущем.

Такое объяснение похоже на то, что дают американские военные для миссий секретного космического самолета X-37B, на который, как считается, в общих чертах похож "Шэньлун". Объединяет эти два беспилотных космических аппарата высокий уровень секретности: никто не знает о подавляющем большинстве технологий, которые находятся на борту.

X-37B, которым владеют Космические силы США имеет длину 8,8 метра и выглядит как миниатюрная версия старых космических шаттлов NASA. Этот космический аппарат начал свою восьмую миссию в космосе в августе 2025 года. Впервые он был запущен на орбиту в 2010 году.

X-37B, которым владеют Космические силы США имеет длину 8,8 метра и выглядит как миниатюрная версия старых космических шаттлов NASA Фото: space.com

Хотя американские военные настаивают на том, что X-37B является испытательным полигоном для новых технологий, некоторые эксперты считают, что это может быть космическое оружие. Но скорее всего это не так, считают аналитики некоммерческой организации Secure World Foundation (SWF). По их словам, X-37B никогда не сближался ни с одним другим известным космическим объектом и, как правило, вращается вокруг Земли значительно ниже, чем подавляющее большинство действующих спутников.

X-37B также не подходит для доставки оружия класса "космос-земля" из-за небольшого грузового отсека.

Снимок китайского космического самолета "Шэньлун" на орбите, сделанный с помощью любительского телескопа. Самолет виден вместе с другим объектом Фото: space.com

Американские аналитики, что считают, что "Шэньлун", который имеет примерно такой же размер, что и X-37B, скорее всего не предназначен для нанесения ракетных ударов из космоса. Но в отличие от X-37B, китайский космический самолет совершал сближения с другими объектами в космосе.

В каждой из тех предыдущих миссий "Шэньлун" выводил на орбиту один или несколько объектов. Эксперты из SWF говорят, что спутник, выведенный на орбиту во время первой миссии, продемонстрировал возможности передачи данных, а спутник, выведенный на орбиту во время второй миссии, предположительно, продемонстрировал возможность независимого движения. При этом "Шэньлун" совершил множество маневров на близком расстоянии и операций захвата/стыковки с выведенными на орбиту спутниками.

Аналитики считают, что такие операции сближения и стыковки могут быть приоритетом китайского секретного проекта "Шэньлун". Эти операции на орбите могут позволить Китаю заправлять, восстанавливать, модернизировать собственные спутники и потенциально, наблюдать или вмешиваться в работу космических аппаратов противника.

Поэтому некоторые эксперты считают, что "Шэньлун" тестирует технологии для борьбы со спутниками. Трудно сказать, насколько обосновано это предположение, учитывая секретность проекта.

Как уже писал Фокус, запуск первой в XXI веке миссии NASA с астронавтами к Луне и обратно, вероятно, не состоится в начале марта. У ракеты-носителя миссии "Артемида-2" была обнаружена новая проблема.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили самый мощный космический лазер на расстоянии 8 миллиардов световых лет от Земли.