Китай відправив на орбіту таємничий космічний літак: що він там робить (фото)

Уже вчетверте на навколоземну орбіту було запущено багаторазовий космічний літак "Шеньлун". Експерти точно не знають, чим він займається в космосі, але є деякі підказки.

Китайський секретний космічний літак "Шеньлун" було запущено на орбіту 7 лютого цього року і таким чином розпочалася його четверта таємнича місія. Що саме він робить на орбіті? У експертів є припущення, пише Space.

Китайський уряд розкрив мало подробиць про багаторазовий безпілотний космічний літак "Шеньлун". Відомо, що зараз він перебуває на низькій навколоземній орбіті, але на якій висоті неясно. Його четверта місія розпочалася 7 лютого, але скільки "Шеньлун" пробуде в космосі невідомо. Його перша місія розпочалася у вересні 2020 року і тривала лише два дні, друга розпочалася в травні 2023 року і тривала 276 днів, а третя місія розпочалася у вересні 2024 року і завершилася через 266 днів.

Згідно з офіційними заявами Китаю, "Шеньлун" допомагає тестувати технології, які прокладуть шлях до більш зручних і доступних методів космічних польотів для мирного використання космосу в майбутньому.

Таке пояснення схоже на те, що дають американські військові для місій секретного космічного літака X-37B, на який, як вважається, у загальних рисах схожий "Шеньлун". Об'єднує ці два безпілотні космічні апарати високий рівень секретності: ніхто не знає про переважну більшість технологій, що перебувають на борту.

X-37B, яким володіють Космічні сили США, має довжину 8,8 метра і виглядає як мініатюрна версія старих космічних шатлів NASA. Цей космічний апарат розпочав свою восьму місію в космосі в серпні 2025 року. Уперше він був запущений на орбіту 2010 року.

Хоча американські військові наполягають на тому, що X-37B є випробувальним полігоном для нових технологій, деякі експерти вважають, що це може бути космічна зброя. Але найімовірніше це не так, вважають аналітики некомерційної організації Secure World Foundation (SWF). За їхніми словами, X-37B ніколи не зближувався з жодним іншим відомим космічним об'єктом і, як правило, обертається навколо Землі значно нижче, ніж переважна більшість діючих супутників.

X-37B також не підходить для доставки зброї класу "космос-земля" через невеликий вантажний відсік.

Знімок китайського космічного літака "Шеньлун" на орбіті, зроблений за допомогою аматорського телескопа. Літак видно разом з іншим об'єктом Фото: space.com

Американські аналітики вважають, що "Шеньлун", який має приблизно такий самий розмір, що й X-37B, найімовірніше, не призначений для завдання ракетних ударів із космосу. Але на відміну від X-37B, китайський космічний літак здійснював зближення з іншими об'єктами в космосі.

У кожній з тих попередніх місій "Шеньлун" виводив на орбіту один або кілька об'єктів. Експерти зі SWF кажуть, що супутник, виведений на орбіту під час першої місії, продемонстрував можливості передавання даних, а супутник, виведений на орбіту під час другої місії, імовірно, продемонстрував можливість незалежного руху. При цьому "Шеньлун" здійснив безліч маневрів на близькій відстані та операцій захоплення/стикування з виведеними на орбіту супутниками.

Аналітики вважають, що такі операції зближення і стикування можуть бути пріоритетом китайського секретного проєкту "Шеньлун". Ці операції на орбіті можуть дозволити Китаю заправляти, відновлювати, модернізувати власні супутники і потенційно, спостерігати або втручатися в роботу космічних апаратів противника.

Тому деякі експерти вважають, що "Шеньлун" тестує технології для боротьби із супутниками. Важко сказати, наскільки обґрунтованим є це припущення з огляду на секретність проєкту.

