Одна з найбільших відомих зірок змінила колір: ми можемо побачити дуже яскравий вибух (фото)

Різка зміна температури зірки може бути ознакою майбутнього вибуху наднової в одній із галактик-супутників Чумацького Шляху, який може бути видно неозброєним оком із Землі.

Одна з найбільших відомих зірок, WOH G64, змінила колір з червоного на жовтий у 2013-2014 роках, що вказує на підвищення її температури приблизно на 1000 градусів Цельсія. Минулого року яскравість зірки значно знизилася. Астрономи вважають, що знають, що сталося. І, можливо, в одній із найближчих галактик станеться вибух наднової, який може бути видно неозброєним оком із Землі. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише IFLScience.

У галактиці Велика Магелланова Хмара, яка є супутником Чумацького Шляху і розташована за 160 000 світлових років від нас, розташована одна з найбільших відомих зірок — WOH G64. Вона вважається найбільшою, найяскравішою і наймасивнішою зіркою в сусідній галактиці. Її розмір приблизно в 1540 разів більший за Сонце.

Оскільки чим масивніша зірка, тим швидше вона спалює своє водневе паливо, за такого розміру вона приречена стати надновою або стиснутися безпосередньо в чорну діру. Астрономи порівняли недавні зображення WOH G64 із зображеннями 1980-х років і виявилося, що за цей час її колір змінився з червоного на жовтий. А минулого року зірка різко знизила свою яскравість.

Колір зірок визначається їхньою температурою, яка визначає довжину хвилі, на якій вони випромінюють найбільше світла, тому зміна кольору відображає різке підвищення температури. Але автори дослідження вважають, що насправді червоний надгігант WOH G64 давно є жовтим гіпергігантом, а значить зірка була гарячішою за більшість зірок на цій пізній стадії їхнього життя. Просто WOH G64 оповита пилом, через що виглядає холоднішою і має червоний колір. Перехід до жовтого кольору, ймовірно, став результатом тимчасового поліпшення її видимості.

У 1980-х роках червоний колір WOH G64 призвів до того, що її стали вважати однією з найхолодніших відомих гігантських зірок. Пізніше астрономи виявили, що зірка скидає речовину зі швидкістю понад одну масу Сонця кожні 10 000 років, і оточена газовою оболонкою, еквівалентною 3-9 масам Сонця. Далі знаходяться пил, який WOH G64 викинула раніше.

Також учені з'ясували, що яскравість WOH G64 змінюється на 1,5-2 зоряні величини. Така поведінка не є незвичайною для зірки-надгіганта на заході її життя, але вона ускладнює спостереження. Спостережуване у 2025 році зниження яскравості на 2 зоряні величини виходить за рамки нормальних змін, але астрономи поки що точно не впевнені, чи призведе це до вибуху наднової в найближчому майбутньому.

Автори нового дослідження дійшли висновку, що WOH G64, ймовірно, є симбіотичною зоряною системою. Такі системи включають холодну зірку у фазі гіганта або надгіганта і менш масивну зірку-компаньйона. Остання притягує до себе речовину зірки-гіганта.

Навколишній газ не дозволяє розділити дві зірки, незважаючи на те, що вони, ймовірно, рухаються на близькій орбіті. Тому вчені не можуть визначити, чи є зміна кольору результатом змін тільки в жовтому гіпергіганті або результатом зміни взаємодії між двома зірками.

Поки що вчені не можуть сказати, чи станеться вибух наднової в системі WOH G64. Відомо, що гігантські зірки скидають велику кількість речовини приблизно за рік до вибуху, але подібний викид у WOH G64 стався понад 11 років тому. І все ж вибух наднової виключати не можна, хоча з іншого боку зірка-гігант може стиснутися одразу в чорну діру без вибуху або ж відбудеться злиття із зіркою-компаньйоном.

Якщо ж станеться вибух наднової, то жителі Землі зможуть побачити надзвичайно яскраву подію в космосі неозброєним оком.

