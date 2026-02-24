Ученые обнаружили, что лошади могут свистеть и петь одновременно: зачем им это нужно

Лошади тайно свистят и поют одновременно, превращая каждое ржание в двойное сообщение.

Ржание лошади выделяется тем, что одновременно сочетает в себе высокие и низкие звуки. Ученые выяснили, каким образом это происходит. Лошади создают низкие звуки, вибрируя голосовыми связками, подобно тому, как люди издают звуки при пении. В то же время они создают высокие звуки, с помощью свиста. Ученые считают, что двойное образование звуков, вероятно, развилось для того, чтобы лошади могли передавать более одного сообщения в одном ржании. Исследование опубликовано в журнале Current Biology, пишет SciTechDaily.

Авторы исследования говорят, что они наконец-то выяснили, как лошади создают две основные частоты звука, составляющие ржание. Эти две частоты важны для лошадей, поскольку они передают разные сообщения об их эмоциях.

Разгадка тайны лошадей

Лошади живут рядом с людьми более 4000 лет, но ученые до сих пор относительно мало знают о том, как они общаются с помощью голоса. Такие крупные млекопитающие, как правило, издают более низкие звуки, но ржание лошадей включает в себя также и высокие звуки.

Чтобы понять, почему, ученые изучили физический процесс ржания. Они определили, что этот звук включает в себя редкое голосовое явление, известное как бифонация. Это значит, что одно ржание лошади содержит и низкие, и высокие звуки.

Низкая частота звука возникает из-за вибрации голосовых связок, подобно тому, как человек поет. Но источник более высокого звука оставался неизвестным. Для того, чтобы его обнаружить ученые проанализировали анатомию голосовых связок лошадей и провели акустические измерения.

Открытие свиста у лошадей

Авторы исследования обнаружили, что высокие звуки в ржании лошадей создаются с помощью гортанного свиста. Он производится как и свист человека, но вместо формирования звука губами, поток воздуха создает турбулентность внутри гортани лошади.

Лошади стали первым крупным млекопитающим, у которого был обнаружен гортанный свист. Также они являются единственными животными, у которых внутренний свист сочетается с вибрацией голосовых связок.

Эксперимент с гелием

Для подтверждения своих выводов ученые провели эксперименты с использованием гортаней умерших лошадей. Они пропускали воздух через гортани, затем заменяли его гелием, а затем снова использовали воздух. Поскольку в гелии звук распространяется быстрее, частоты свиста становятся более высокими при использовании гелия, в то время как звуки, производимые вибрирующими голосовыми связками, остаются неизменными. Как и предполагалось, высокие частоты звука увеличились при прохождении гелия через гортань, но низкие частоты не изменились.

Почему у лошадей есть такая особенность голоса?

По словам ученых, исследование дает понимание того, как физически создаются два перекрывающихся звука, известных бифонация. Авторы исследования считают, что эта способность, вероятно, развилась у лошадей для того, чтобы позволить им передавать более одного сообщения одновременно. Лошади развили специализированные голосовые адаптации, обеспечивающие их более широким и сложным диапазоном звуков, чем у многих других млекопитающих, говорят ученые.

