Учені виявили, що коні можуть свистіти і співати одночасно: навіщо їм це потрібно

Коні таємно свистять і співають одночасно, перетворюючи кожне іржання на подвійне повідомлення.

Ревіння коня виділяється тим, що одночасно поєднує в собі високі та низькі звуки. Учені з'ясували, яким чином це відбувається. Коні створюють низькі звуки, вібруючи голосовими зв'язками, подібно до того, як люди видають звуки під час співу. Водночас вони створюють високі звуки, за допомогою свисту. Вчені вважають, що подвійне утворення звуків, ймовірно, розвинулося для того, щоб коні могли передавати більше одного повідомлення в одному іржанні. Дослідження опубліковано в журналі Current Biology, пише SciTechDaily.

Автори дослідження кажуть, що вони нарешті з'ясували, як коні створюють дві основні частоти звуку, що складають іржання. Ці дві частоти важливі для коней, оскільки вони передають різні повідомлення про їхні емоції.

Розгадка таємниці коней

Коні живуть поруч із людьми понад 4000 років, але вчені досі відносно мало знають про те, як вони спілкуються за допомогою голосу. Такі великі ссавці, як правило, видають нижчі звуки, але іржання коней містить також і високі звуки.

Щоб зрозуміти, чому, вчені вивчили фізичний процес іржання. Вони визначили, що цей звук включає в себе рідкісне голосове явище, відоме як біфонація. Це означає, що одне іржання коня містить і низькі, і високі звуки.

Низька частота звуку виникає через вібрацію голосових зв'язок, подібно до того, як людина співає. Але джерело більш високого звуку залишалося невідомим. Для того, щоб його виявити, вчені проаналізували анатомію голосових зв'язок коней і провели акустичні вимірювання.

Відкриття свисту в коней

Автори дослідження виявили, що високі звуки в іржанні коней створюються за допомогою гортанного свисту. Він виробляється як і свист людини, але замість формування звуку губами, потік повітря створює турбулентність усередині гортані коня.

Коні стали першим великим ссавцем, у якого було виявлено гортанний свист. Також вони є єдиними тваринами, у яких внутрішній свист поєднується з вібрацією голосових зв'язок.

Експеримент із гелієм

Для підтвердження своїх висновків учені провели експерименти з використанням гортаней померлих коней. Вони пропускали повітря через гортані, потім замінювали його гелієм, а потім знову використовували повітря. Оскільки в гелії звук поширюється швидше, частоти свисту стають вищими під час використання гелію, тоді як звуки, вироблені вібруючими голосовими зв'язками, залишаються незмінними. Як і передбачалося, високі частоти звуку збільшилися при проходженні гелію через гортань, але низькі частоти не змінилися.

Чому у коней є така особливість голосу?

За словами вчених, дослідження дає розуміння того, як фізично створюються два звуки, що перекриваються, відомі як біфонація. Автори дослідження вважають, що ця здатність, ймовірно, розвинулася у коней для того, щоб дозволити їм передавати більше одного повідомлення одночасно. Коні розвинули спеціалізовані голосові адаптації, що забезпечують їх ширшим і складнішим діапазоном звуків, ніж у багатьох інших ссавців, кажуть учені.

