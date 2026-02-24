Слушать музыку в хорошем качестве можно с помощью банана: что показал эксперимент

Эксперты по звуку не смогли отличить звуковой сигнал, проходящий через банан и дорогой кабель. Оказывается, не всегда нужно тратить огромные деньги на приобретение высококачественных кабелей для звуковой аппаратуры.

Высококачественные кабели давно позиционируются как ключевой способ получить максимум от высококлассного звукового оборудования. При этом такие кабели могут стоить десятки тысяч долларов за сверхчистую медь с серебряным покрытием, специальной изоляцией и десятками отдельных проводников. Производители утверждают, что это позволяет выжать максимум из дорогого звукового оборудования. Но законы физики показывают, что тратить такие деньги на кабели в подавляющем большинстве случаев просто не стоит, пишет Futurism.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Аудиофилы – это люди с высокими требованиями к качеству воспроизведения звука. У них есть свои нишевые сообщества в интернете, где они обсуждают качество звука того или иного оборудования.

Чтобы подвергнуть многолетнюю дискуссию о том, стоит ли тратить много денег на кабели для звукового оборудования, окончательной проверке, модератор форума для аудиофилов diyAudio, под ником Pano провел поразительный эксперимент.

Pano пропускал высококачественный звук через различные носители, включая профессиональный дорогой кабель, зеленый банан, старый микрофонный кабель и грязь. Затем он предложил своим коллегам по форуму прослушать получившиеся фрагменты — музыкальные записи с официальных релизов, пропущенные через разные "кабели".

Результаты подтвердили то, что большинство аудиофилов уже подозревали: практически невозможно было отличить один звуковой сигнал от другого.

Согласно таблице результатов, опубликованной Pano после эксперимента, слушателям было крайне сложно определить, какие звуковые сигналы были пропущены через банан, а какие — через грязь. Всего шесть из 43 предположений оказались верными.

"Удивительно, насколько похожи эти записи по звучанию", — написал Pano.

Хотя вы можете получить отличное воспроизведение звука, пропуская сигнал через зеленый банан или грязь в качестве проводника, есть несколько причин, почему не нужно на них полагаться в аудиооборудовании.

"Что действительно имеет значение для соединительных кабелей, так это cопротивление постоянному току и экранирование", — написал Pano. "Грязь и бананы вызывают потерю уровня сигнала, и они не имеют ровной частотной характеристики".

По словам Pano, похоже, что материал проводника практически не влияет на качество звука. Поэтому не нужно тратить много денег на высококачественный кабель, считает аудиофил. "Старый добрый медный провод справится с задачей".

"Может быть, существуют бананы высшего качества", — пошутил в ответ один из участников форума.

В итоге эксперимент стал вирусным в нишевых сообществах аудиофилов в интернете, вызвав множество насмешливых комментариев в адрес компаний, которые берут десятки тысяч долларов за простой акустический кабель.

Фокус уже писал о том, какой звук на Земле является самым громким в истории.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что кошкам плевать на своих хозяев. Как показало исследование кошки практически одинаково относятся как к своим хозяевам, так и незнакомцам.