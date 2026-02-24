Слухати музику в хорошій якості можна за допомогою банана: що показав експеримент

Експерти зі звуку не змогли відрізнити звуковий сигнал, що проходить через банан і дорогий кабель. Виявляється, не завжди потрібно витрачати величезні гроші на придбання високоякісних кабелів для звукової апаратури.

Високоякісні кабелі давно позиціонуються як ключовий спосіб отримати максимум від висококласного звукового обладнання. При цьому такі кабелі можуть коштувати десятки тисяч доларів за надчисту мідь зі срібним покриттям, спеціальною ізоляцією і десятками окремих провідників. Виробники стверджують, що це дає змогу вичавити максимум із дорогого звукового обладнання. Але закони фізики показують, що витрачати такі гроші на кабелі в переважній більшості випадків просто не варто, пише Futurism.

Аудіофіли — це люди з високими вимогами до якості відтворення звуку. У них є свої нішеві спільноти в інтернеті, де вони обговорюють якість звуку того чи іншого обладнання.

Щоб піддати багаторічну дискусію про те, чи варто витрачати багато грошей на кабелі для звукового обладнання, остаточній перевірці, модератор форуму для аудіофілів diyAudio, під ніком Pano провів вражаючий експеримент.

Pano пропускав високоякісний звук через різні носії, включно з професійним дорогим кабелем, зеленим бананом, старим мікрофонним кабелем і брудом. Потім він запропонував своїм колегам по форуму прослухати отримані фрагменти — музичні записи з офіційних релізів, пропущені через різні "кабелі".

Результати підтвердили те, що більшість аудіофілів уже підозрювали: практично неможливо було відрізнити один звуковий сигнал від іншого.

Згідно з таблицею результатів, опублікованою Pano після експерименту, слухачам було вкрай складно визначити, які звукові сигнали були пропущені через банан, а які — через бруд. Лише шість із 43 припущень виявилися правильними.

"Дивно, наскільки схожі ці записи за звучанням", — написав Pano.

Хоча ви можете отримати відмінне відтворення звуку, пропускаючи сигнал через зелений банан або бруд як провідник, є кілька причин, чому не потрібно на них покладатися в аудіообладнанні.

"Що дійсно має значення для з'єднувальних кабелів, то це опір постійному струму та екранування", — написав Pano. "Бруд і банани спричиняють втрату рівня сигналу, і вони не мають рівної частотної характеристики".

За словами Pano, схоже, що матеріал провідника практично не впливає на якість звуку. Тому не потрібно витрачати багато грошей на високоякісний кабель, вважає аудіофіл. "Старий добрий мідний дріт впорається із завданням".

"Можливо, існують банани вищої якості", — пожартував у відповідь один з учасників форуму.

У підсумку експеримент став вірусним у нішевих спільнотах аудіофілів в інтернеті, викликавши безліч глузливих коментарів на адресу компаній, які беруть десятки тисяч доларів за простий акустичний кабель.

