Незалежні домашні хижаки: вчені виявили, що кішкам плювати на своїх господарів

Як показало дослідження, кішки практично однаково ставляться як до своїх господарів, так і до незнайомців. Це говорить про відсутність у кішок залежності від людини. Вони вважають нас рівними собі.

Люди і кішки взаємодіють уже тисячі років. Поряд із собаками кішки є одними з найпопулярніших домашніх тварин. У той час як собаки постійно потребують підтримки людини, кішки є більш незалежними тваринами. Їм може бути комфортно як зі своїм господарем, так і з незнайомою людиною, як показало нове дослідження. Воно опубліковане в журналі Applied Animal Behaviour Science, пише The Independent.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У рамках дослідження угорські вчені вивчили поведінку 15 терапевтичних кішок, навчених отримувати задоволення від подорожей у нові місця, а також 13 звичайних домашніх кішок. Їх помістили в одну кімнати і вивчили їхню реакцію на господаря і на незнайому людину.

Відео дня

Результати дослідження показали, що терапевтичні кішки однаково добре ставляться як до свого господаря, так і до незнайомих людей. Водночас реакція звичайних домашніх на своїх господарів і незнайомців кішок практично не відрізнялася, тобто вони поводилися майже однаково поруч із господарем і з незнайомою людиною. Це відбувалося навіть тоді, коли господарі кішок покидали кімнату.

Науковці кажуть, що це дослідження доводить відсутність прив'язаності у кішок до своїх господарів. Тобто у кішок немає залежності від людини, адже ці домашні тварини живуть поруч із нами на рівних, кажуть учені.

За словами авторів дослідження, співіснування кішок і людей приносить обом сторонам взаємну вигоду. Але собаки стали залежними від людини, тоді як кішки залишилися незалежними хижаками, і, по суті, їм байдуже, хто перебуває поруч, аби ця людина приносила вигоду.

Щоб визначити, чи залежать тварини від своїх господарів, учені вимірюють ступінь прив'язаності улюбленця до людини, рівень тривожності, що проявляється за відсутності господаря, і, нарешті, прийняття незнайомця. Подібне дослідження раніше проводилося для собак і вчені виявили, що ці домашні тварини мають дуже залежні стосунки типу "дитина-батько" зі своїм господарем. Але в котів немає таких залежних стосунків.

Наступного разу, коли ви будете гладити свою кішку або кота, можете подумати про те, що насправді думають про вас ті, хто, як вам здається, не можуть без вас жити.

Фокус уже писав про найдивніших кішок у світі. Піщані кішки ідеально пристосовані для життя в пустельних районах і до нічного способу життя. Але вони також є одними з небагатьох кішок у світі, які гавкають як собаки.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили, що коні можуть свистіти і співати одночасно. Коні перетворюють кожне іржання на подвійне повідомлення.