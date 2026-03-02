На планете вода не замерзала при -15: что-то странное происходило с Землей-снежком

Если данные исследования подтвердятся, то это будет самая низкая измеренная температура морской воды в истории Земли.

Земля замерзла примерно 717 миллионов лет назад, и тогда наша планета стала неузнаваемым миром, известным как "Земля-снежок". Льды покрыли всю нашу планету и этот период продолжался примерно 57 миллионов лет. Он называется Стертское оледенение. Ученые впервые измерили температуру морской воды подо льдом в этот период. Оказалось, что она составляла примерно минус 15 градусов Цельсия. Если данные исследования подтвердятся, то это будет самая низкая измеренная температура морской воды в истории Земли. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Space.

Для того чтобы морская вода была такой холодной и не замерзла, она должна быть очень соленой. Исследование показывает, что во время Стертского оледенения (717 – 660 млн лет назад) морская вода могла быть в 4 раза более соленой, чем вода в современных океанах.

Стертское оледенение, когда наша планета превратилась в "Землю-снежок", было неуправляемой климатической катастрофой, которая произошла из-за того, что лед отражает больше солнечного света, чем земля или вода. Лед отражал солнечный свет, что охлаждало планету, а это приводило к образованию большего количества льда, который отражал еще больше солнечного света и так далее, пока весь мир не оказался погребен под ледниками толщиной до километра.

Это необычное время оставило после себя необычные породы: ржаво-красные железные отложения, накопившиеся в местах соприкосновения континентальных ледников с покрытыми льдом морями. Чтобы измерить температуру морской воды на в то время на Земле ученые разработали новый способ использования железа в качестве термометра.

Ученые использовали информацию о содержании железа в подобных геологических формациях, чтобы оценить температуру океанов Земли 717 миллионов лет назад Фото: space.com

Железные отложения накапливаются в воде, богатой растворенным железом. Кислород превращает легко растворимую зеленоватую форму железа в ржаво-красное железо, которое остается твердым. Поэтому почти все железные отложения представляют собой древние реликты времени до того, как атмосфера Земли начала насыщаться кислородом около 2,4 миллиарда лет назад, или более поздней стадии "Земля-снежок", когда моря были покрыты льдом. Не имея возможности поглощать кислород из воздуха или посредством фотосинтеза, покрытая льдом морская вода лишилась кислорода.

Железо-56 является наиболее распространенным изотопом железа, но более легкое железо-54 ржавеет легче. Таким образом, когда железо ржавеет в океане, оставшееся растворенное железо обогащается более тяжелым изотопом. В течение многих циклов ржавления это обогащение увеличивается, поэтому древние железные отложения содержат более тяжелые изотопы железа по сравнению с железными минералами, образовавшимися после того, как атмосфера и океаны Земли наполнились кислородом.

Железо на "Земле-снежке" также тяжелое, даже тяжелее, чем желyst образования далекого докислородного прошлого. Ученые поняли, что объяснением может быть температура: железные минералы, образующиеся в холодной воде, в конечном итоге становятся наполненными тяжелыми изотопами.

Точно неизвестно, насколько жарко было, когда накапливались древние железные образования, но, вероятно, было теплее, чем во времена "Земли-снежка". Используя предыдущую оценку температуры морской воды в архейский период в плюс 25 градусов Цельсия, ученые рассчитали, что вода, где образовались железные отложения "Земли-снежка", вероятно, были на 40 градусов холоднее.

Ученые также проанализировали изотопы стронция и бария, чтобы определить, что морская вода на "Земле-снежке" была до 4 раза более соленой, чем в современных океанах.

