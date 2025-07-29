Самый экстремальный период в истории Земли: почему 720 млн лет назад наша планета стала "снежком"

Сотни миллионов лет назад в истории нашей планеты наступил один из самых экстремальных периодов: минусовые температуры на экваторе и ледяные океаны положили начало битве за выживание. Исследователи рассказали, почему это произошло.

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Около 720 миллионов лет назад Земля погрузилась в одно из самых экстремальных климатических явлений в своей истории. Пройдя несколько этапов, наша планета превратилась в гигантский снежный ком, покрытый льдом от полюса до полюса. Причины этого периода в истории Земли давно вызывают споры ученых, но новое исследование похоже ставит точку в этой дискуссии, пишет IFLScience.

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Что заставило Землю превратиться в гигантский "снежок"

Результаты нового исследования, проведенного учеными из Гарвардского университета, предполагает, что причиной всему древний вулкан, погребенный в канадской Арктике.

Когда происходят подобные масштабные события, меняющие планету, виновниками часто являются:

вулканы;

падения метеоритов;

сдвиги орбиты Земли.

Ранее некоторые исследователи утверждали, что причиной превращения Земли в гигантский "снежок" могло стать падение астероида. Предполагалось, что падение огромного космического камня могло выбросить в атмосферу огромное количество пыли и аэрозолей, заблокировав солнечный свет и охладив планет. Однако убедительные доказательства так и не были обнаружены.

В новом исследовании команда вернулась к идее о том, что виновником могла быть вулканическая активность. Предполагается, что древний вулкан, ответственный за этот период в истории Земли, находится в Большой магматической провинции Франклина – в канадской тике и северо-западной Гренландии.

Команда использовала климатические модели и моделирование химического выветривания, которые показали, что извержение формации Франклина, возможно, привело к выбросу на открытый воздух огромных объемов свежей силикатной породы. По мере выветривания эрозии эти породы вступали в химическую реакцию с углекислым газом в атмосфере, высасывая его и сохраняя в твердых минералах. Из-за уменьшения количества углерода, удерживающего тепло, климат Земли похолодал.

Однако лишь 10% симуляций показали достаточное охлаждение после извержений вулкана Франклин, чтобы вызвать появление "Земли-снежка" в нужном временном интервале. Простыми словами, такая цепочка событий невозможна. Однако ученые отмечают, что теория работает при определенных условиях, когда многие переменные "идеально подходят".

Важный элемент в истории превращения Земли в "снежок"

Авторы исследования отмечают, что одним из важнейших факторов является то, что непосредственно перед наступлением периода Земли-снежка на планете уже был относительно прохладный климат. В более позднее время, как показывают модели, вулканические события вокруг вулкана Франклин не спровоцировали глобальный ледниковый период, поскольку глобальный климат был теплее.

Ученые также считают, что более теплые периоды в истории Земли могли способствовать развитию большего количества растительности, которая покрыла Землю и замедлила скорость эрозии.

Ранее Фокус писал о том, что свидетель превращения Земли в гигантский снежный ком существует: ученые отыскали его.