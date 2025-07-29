Найекстремальніший період в історії Землі: чому 720 млн років тому наша планета стала "сніжком"

Сотні мільйонів років тому в історії нашої планети настав один із найекстремальніших періодів: мінусові температури на екваторі та крижані океани поклали початок битві за виживання. Дослідники розповіли, чому це сталося.

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Близько 720 мільйонів років тому Земля занурилася в одне з найбільш екстремальних кліматичних явищ у своїй історії. Пройшовши кілька етапів, наша планета перетворилася на гігантську снігову грудку, вкриту льодом від полюса до полюса. Причини цього періоду в історії Землі давно викликають суперечки вчених, але нове дослідження схоже ставить крапку в цій дискусії, пише IFLScience.

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Що змусило Землю перетворитися на гігантський "сніжок"

Результати нового дослідження, проведеного вченими з Гарвардського університету, припускають, що причиною всьому є стародавній вулкан, похований у канадській Арктиці.

Коли відбуваються подібні масштабні події, що змінюють планету, винуватцями часто є:

вулкани;

падіння метеоритів;

зсуви орбіти Землі.

Раніше деякі дослідники стверджували, що причиною перетворення Землі на гігантський "сніжок" могло стати падіння астероїда. Передбачалося, що падіння величезного космічного каменю могло викинути в атмосферу величезну кількість пилу й аерозолів, заблокувавши сонячне світло й охолодивши планету. Однак переконливих доказів так і не було виявлено.

У новому дослідженні команда повернулася до ідеї про те, що винуватцем могла бути вулканічна активність. Припускають, що стародавній вулкан, відповідальний за цей період в історії Землі, розташований у Великій магматичній провінції Франкліна — у канадській Тіці та північно-західній Гренландії.

Команда використовувала кліматичні моделі та моделювання хімічного вивітрювання, які показали, що виверження формації Франкліна, можливо, призвело до викиду на відкрите повітря величезних обсягів свіжої силікатної породи. У міру вивітрювання ерозії ці породи вступали в хімічну реакцію з вуглекислим газом в атмосфері, висмоктуючи його і зберігаючи у твердих мінералах. Через зменшення кількості вуглецю, що утримує тепло, клімат Землі став прохолоднішим.

Однак лише 10% симуляцій показали достатнє охолодження після вивержень вулкана Франклін, щоб викликати появу "Землі-сніжка" в потрібному часовому інтервалі. Простими словами, такий ланцюжок подій неможливий. Однак учені зазначають, що теорія працює за певних умов, коли багато змінних "ідеально підходять".

Важливий елемент в історії перетворення Землі на "сніжок"

Автори дослідження зазначають, що одним із найважливіших факторів є те, що безпосередньо перед настанням періоду Землі-сніжка на планеті вже був відносно прохолодний клімат. У пізніший час, як показують моделі, вулканічні події навколо вулкана Франклін не спровокували глобальний льодовиковий період, оскільки глобальний клімат був теплішим.

Вчені також вважають, що тепліші періоди в історії Землі могли сприяти розвитку більшої кількості рослинності, яка вкрила Землю та сповільнила швидкість ерозії.

Раніше Фокус писав про те, що свідок перетворення Землі на гігантську снігову грудку існує: вчені відшукали його.