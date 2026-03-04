Как накрасить свинью губной помадой: ученый из Гарварда считает, что люди глупеют от ИИ

По словам Ави Леба, считать ИИ чем-то подобным красоте человеческого разума — это все равно что накрасить свинью губной помадой.

Астроном из Гарварда Ави Леб наиболее известен тем, что публично заявляет о возможности существования внеземных цивилизаций. Хотя это утверждение вызывает споры, по крайней мере, Леб использует собственный мозг для размышлений. В то же время зависимость людей от чат-ботов с искусственным интеллектом достигла беспрецедентного уровня, пишет Futurism.

Учитывая активное использование многими людьми чат-ботов с ИИ, Ави Леб заявил о том, что уже наблюдается упадок умственных способностей среди пользователей ИИ в его окружении.

"Недавно я заметил, что некоторые люди вокруг меня начинают терять когнитивные способности в результате чрезмерного использования платформ искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, Claude или Gemini. Это явление напоминает потерю мышечной массы из-за чрезмерного использования общественного транспорта в качестве замены ходьбы", — говорит Леб.

Ученый подчеркивает реальную и растущую обеспокоенность многих исследователей и преподавателей тем, что многие люди начали активно использовать ИИ вместо собственного мозга для размышлений.

С момента появления чат-ботов с ИИ за последние несколько лет появилось множество научных работ и мрачных прогнозов, описывающих именно это явление. Как показало исследование швейцарских ученых, проведенное в прошлом году, частое использование инструментов ИИ может привести к атрофии критического мышления, что приводит к потере когнитивных способностей у людей.

По мере роста числа пользователей ИИ долгосрочные риски снижения интеллектуальных способностей у людей увеличиваются. Как показало недавнее исследование исследовательского центра Pew Research Center, огромное количество подростков используют ИИ для выполнения домашних заданий.

Что касается Леба, он считает, что угроза такого рода когнитивных нарушений в обществе делает важным противодействие идее о том, что ИИ может стать некой заменой человеческого мозга.

