Як нафарбувати свиню губною помадою: учений із Гарварду вважає, що люди дурнішають від ШІ

Астроном з Гарварду Аві Леб найбільш відомий тим, що публічно заявляє про можливість існування позаземних цивілізацій. Хоча це твердження викликає суперечки, принаймні Леб використовує власний мозок для роздумів. Водночас залежність людей від чат-ботів зі штучним інтелектом досягла безпрецедентного рівня, пише Futurism.

З огляду на активне використання багатьма людьми чат-ботів зі ШІ, Аві Леб заявив про те, що вже спостерігається занепад розумових здібностей серед користувачів ШІ в його оточенні.

"Нещодавно я помітив, що деякі люди навколо мене починають втрачати когнітивні здібності внаслідок надмірного використання платформ штучного інтелекту, таких як ChatGPT, Claude або Gemini. Це явище нагадує втрату м'язової маси через надмірне використання громадського транспорту як заміни ходьби", — каже Леб.

Вчений підкреслює реальну і зростаючу стурбованість багатьох дослідників і викладачів тим, що багато людей почали активно використовувати ШІ замість власного мозку для роздумів.

З моменту появи чат-ботів зі ШІ за останні кілька років з'явилося безліч наукових робіт і похмурих прогнозів, що описують саме це явище. Як показало дослідження швейцарських учених, проведене торік, часте використання інструментів ШІ може призвести до атрофії критичного мислення, що призводить до втрати когнітивних здібностей у людей.

У міру зростання кількості користувачів ШІ довгострокові ризики зниження інтелектуальних здібностей у людей збільшуються. Як показало недавнє дослідження дослідницького центру Pew Research Center, величезна кількість підлітків використовують ШІ для виконання домашніх завдань.

Що стосується Леба, він вважає, що загроза такого роду когнітивних порушень у суспільстві робить важливою протидію ідеї про те, що ШІ може стати якоюсь заміною людського мозку.

За словами Аві Леба, вважати ШІ чимось подібним до краси людського розуму — це все одно що нафарбувати свиню губною помадою.

