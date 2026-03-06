Подтверждена ключевая библейская деталь о распятии Иисуса: потребовалось 2000 лет

В библейском рассказе о распятии Иисуса содержится загадочная деталь: Христос умер на кресте до того, как рядом с ним были распяты двое преступников.

Согласно Евангелию от Иоанна, римские солдаты сломали ноги двум мужчинам, казненным вместе с Иисусом, чтобы ускорить их смерть. Однако они не стали ломать ноги Иисусу, так как он уже был мертв. Эта деталь долгое время интриговала историков и врачей, поскольку жертвы распятия часто выживали в течение многих часов, а порой и дней, пишет Daily Mail.

В новом медицинском исследовании команда изучила исторические записи и десятилетия научных исследований — ученые считают, что эта интригующая деталь на самом деле может быть объяснена физиологическими последствиями распятия.

Ученые проанализировали несколько возможных медицинских причин смерти Иисуса во время казни, описанной в Новом Завете. Среди основных выявленных объяснений удушение, тромб в легких и сильная кровопотеря.

Команда пришла к выводу, что смерть Иисуса, вероятно, стала результатом сочетания множества факторов, которые привели к сердечной и легочной недостаточности. По словам соавторов исследования, ранее существовало множество предположений об истинной причине смерти Иисуса Христа. В своей новой работе ученые сосредоточились на выяснении истинной причины.

Целью команды было проанализировать некоторые теории, которые ранее были описаны другими исследователями, без какой-либо религиозной предвзятости. Известно, что распятие было одной из самых жестоких форм казни, использовавшихся в древнем Риме. Жертв обычно бичевали перед казнью и заставляли нести тяжелую деревянную балку к месту казни, прежде чем прибить или привязать к кресту.

По словам ученых, этот процесс был разработан для причинения длительных страданий и часто приводил к смерти в течение многих часов, а порой и дней. Одно из широко распространенных объяснений смерти на кресте — удушение. Дело в том, что положение Иисуса на кресте крайне затрудняло дыхание, что в последствии привело бы к гипоксии — опасно низкому уровню кислорода в крови. По мере истощения мышц, отвечающих за дыхание, он в конце концов задохнулся бы.

Однако другие медицинские объяснения, вероятно, также могут объяснить, почему Иисус умер раньше большинства жертв распятия. Например, одной из возможных причин называют внезапную легочную эмболию, закупорку легких тромбом. Считается, что обезвоживание, травма и иммобилизация во время распятия могли спровоцировать такое фатальное событие.

Еще одним возможным объяснением считается тяжелый гиповолемический шок, угрожающее жизни состояние, вызванное массивной кровопотерей и обезвоживанием. Предполагается, что Иисус, вероятно, подвергался длительному бичеванию перед распятием. Это жестокое бичевание могло вызвать серьезные травмы и кровотечение.

Впрочем, ученые признают, что другие заболевания также могли стать причиной. Например, одним из потенциальных факторов считается коагулопатия — серьезное нарушение свертываемости крови, которое может возникнуть в результате серьезной травмы. В конечном итоге, авторы заявили, что, вероятно, к смерти Иисуса привели множественные факторы.

