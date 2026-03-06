Підтверджено ключову біблійну деталь про розп'яття Ісуса: знадобилося 2000 років

У біблійній розповіді про розп'яття Ісуса міститься загадкова деталь: Христос помер на хресті до того, як поруч із ним були розіп'яті двоє злочинців.

Згідно з Євангелієм від Іоанна, римські солдати зламали ноги двом чоловікам, страченим разом з Ісусом, щоб прискорити їхню смерть. Однак вони не стали ламати ноги Ісусу, оскільки він уже був мертвий. Ця деталь довгий час інтригувала істориків і лікарів, оскільки жертви розп'яття часто виживали протягом багатьох годин, а часом і днів, пише Daily Mail.

У новому медичному дослідженні команда вивчила історичні записи та десятиліття наукових досліджень — вчені вважають, що ця інтригуюча деталь насправді може бути пояснена фізіологічними наслідками розп'яття.

Учені проаналізували кілька можливих медичних причин смерті Ісуса під час страти, описаної в Новому Заповіті. Серед основних виявлених пояснень удушення, тромб у легенях і сильна крововтрата.

Команда дійшла висновку, що смерть Ісуса, ймовірно, стала результатом поєднання безлічі факторів, які призвели до серцевої та легеневої недостатності. За словами співавторів дослідження, раніше існувало безліч припущень про справжню причину смерті Ісуса Христа. У своїй новій роботі вчені зосередилися на з'ясуванні справжньої причини.

Метою команди було проаналізувати деякі теорії, які раніше були описані іншими дослідниками, без будь-якої релігійної упередженості. Відомо, що розп'яття було однією з найжорстокіших форм страти, які використовували в стародавньому Римі. Жертв зазвичай бичували перед стратою і змушували нести важку дерев'яну балку до місця страти, перш ніж прибити або прив'язати до хреста.

За словами вчених, цей процес був розроблений для заподіяння тривалих страждань і часто призводив до смерті протягом багатьох годин, а часом і днів. Одне з широко поширених пояснень смерті на хресті — удушення. Річ у тім, що положення Ісуса на хресті вкрай ускладнювало дихання, що надалі призвело б до гіпоксії — небезпечно низького рівня кисню в крові. У міру виснаження м'язів, що відповідають за дихання, він зрештою задихнувся б.

Однак інші медичні пояснення, ймовірно, також можуть пояснити, чому Ісус помер раніше за більшість жертв розп'яття. Наприклад, однією з можливих причин називають раптову легеневу емболію, закупорку легень тромбом. Вважається, що зневоднення, травма та іммобілізація під час розп'яття могли спровокувати таку фатальну подію.

Ще одним можливим поясненням вважається важкий гіповолемічний шок, загрозливий для життя стан, викликаний масивною крововтратою і зневодненням. Припускають, що Ісуса, ймовірно, піддавали тривалому бичуванню перед розп'яттям. Це жорстоке бичування могло викликати серйозні травми і кровотечу.

Утім, учені визнають, що інші захворювання також могли стати причиною. Наприклад, одним із потенційних чинників вважається коагулопатія — серйозне порушення згортання крові, яке може виникнути внаслідок серйозної травми. Зрештою, автори заявили, що, ймовірно, до смерті Ісуса призвели множинні чинники.

