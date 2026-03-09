Крупнейшая сокровищница Земли: почему на Ближнем Востоке так много нефти

Исследователи назвали основную причину того, почему в этом регионе так много «черного золота» — по этой же причине нефть сейчас застряла на Ближнем Востоке.

Пятая часть всех мировых поставок нефти и сжиженного природного газа обычно проходит через узкий Ормузский пролив на пути из Персидского залива. Однако пролив был фактически закрыт вскоре после атаки США и Израиля на Иран 28 февраля — это повлекло резкий рост цен на нефть и газ, а также вызвало опасения по поводу надвигающегося энергетического кризиса, пишет Scientific American.

По словам исследователей, эта проблема не только геополитическая, но также и геологическая. Причина столь узкого выхода из Персидского залива также объясняет, почему в регионе изначально так много запасов нефти и газа — виной всему столкновение континентов, назревавшее миллионы лет.

Известно, что Иран расположен на линии, где Аравийская тектоническая плита, на которой расположены Саудовская Аравия и Персидский залив, сталкивается с Евразийской. Это столкновение также привело к образованию Загроса — длинной горной цепи в Иране, которая давит на Аравийскую плиту, изгибая ее. Изгиб создает низменность в земной коре, которая задерживает огромные запасы углеводородов. В этом бассейне также собирается вода, образуя длинный и узкий Персидский залив.

По словам профессора наук о Земле в Даремском университете Марка Аллена, сочетание этих геологических факторов приводит к образованию огромных запасов нефти и газа на Ближнем Востоке по обе стороны Персидского залива.

По словам другого профессора наук о Земле и океане в Университете Виктории Эдвина Ниссена, сотни миллионов лет назад северная граница того, что сегодня является Аравийской плитой, представляла собой "пассивную окраину", которая действовала как граница между континентальной и океанической корой, которая тектонически спокойна. По сути, восточное побережье США является современным примером такого расположения.

В течение тысяч лет на этом относительно спокойном крае наблюдались подъемы и падения уровня моря. В результате накапливались богатые органическими веществами сланцы, пористый песчаник, трещиноватый известняк, соль и твердый покрывающий слой. По словам профессора Ниссена, органический материл под огромным давлением и высокой температурой превращался в нефть и природный газ. В то же время песчаник и известняк образовывали трещины и разломы, где могли скапливаться эти углеводороды, а покрывающая порода удерживала все на месте.

Исследование 2024 года обнаружило, что в этом геологическом регионе сосредоточено около 12% мировых запасов нефти.

