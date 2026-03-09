Мир утопает в отходах солнечных панелей: как Китай планирует решить эту проблему

Солнечная энергетика стремительно развивается по всему миру — в результате человечество столкнулось с проблемой огромных отходов солнечных панелей.

По оценкам Международного энергетического агентства, в течение следующих пяти лет на солнечные фотоэлектрические системы буде приходиться около 80% новых мощностей возобновляемой энергетики. Это приведет к значительном увеличению мощностей, а также усугубит и без того глобальную проблему отходов солнечных панелей, пишет Oil Price.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам исследователей, возобновляемые источники энергии стали слишком дешевыми, чтобы потерпеть неудачу. В результате ожидается, что уже к концу десятилетия их количество вырастет более чем вдвое.

Відео дня

Отметим, что значительная часть этого роста стала возможной благодаря беспрецедентным инвестициям Китая в расширение цепочек поставок фотоэлектрической энергии. Поток дешевых солнечных панелей из Китая существенно подстегнул глобальную революцию в области возобновляемой энергетики, что сделало Китай первым в мире электроэнергетическим государством. Данные указывают, что концентрация ключевых производственных сегментов в Китае останется на уровне выше 90% до 2030 года.

Первенство Китая в мировом секторе солнечной энергетики стало преимуществом для экономики страны, однако Пекин также столкнется с новой проблемой невероятных масштабов. Огромное количество солнечных панелей приводит к огромной волне вывода из эксплуатации солнечных панелей — в результате Китай вот-вот столкнется с огромным количеством отходов.

Отходы солнечной энергии представляют собой огромную проблему на мировом рынке возобновляемой энергии, и ожидается, что к 2050 году их объем достигнет ошеломляющих 88 миллионов тонн. Сегодня почти все отработанные солнечные панели отправляются на свалки, представляя собой масштабную проблему для окружающей среды и потери ресурсов.

Исследователи утверждают, что масштабы этой проблемы стремительно растут, поскольку в странах с низким и средним уровнем дохода наблюдается бум на относительно дешевые солнечные панели с коротким сроком эксплуатации — всего около 4-5 лет.

По мере роста масштабов этой проблемы переработка солнечных панелей получает значительное внимание в исследованиях. Однако ученые отмечают, что процесс переработки все еще остается сложным и дорогостоящим. Фактически, переработка солнечной панели обходится примерно в десять раз дороже, чем ее утилизация.

Но теперь Китай заявляет о намерении начать переработку солнечных панелей в огромных масштабах. Китай пытается возглавить движение за различные способы утилизации, поскольку Пекин готовится к тому, что уже к 2030 году потребуется переработать или утилизировать 1,5 миллиона тонн солнечных панелей. Для сравнения, только к 2027 году планируется переработать около 250 000 тонн солнечных панелей. Впрочем, китайское правительство не уточняет, как именно собирается достичь своих целей.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые сделали солнечные панели на 200% мощнее при помощи материала со странным названием.

Ранее Фокус писал о том, что 100% эффективность солнечных панелей станет реальностью: что обнаружили ученые.