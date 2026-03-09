Світ потопає у відходах сонячних панелей: як Китай планує вирішити цю проблему

Сонячна енергетика стрімко розвивається в усьому світі — в результаті людство зіткнулося з проблемою величезних відходів сонячних панелей.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, протягом наступних п'яти років на сонячні фотоелектричні системи припадатиме близько 80% нових потужностей відновлюваної енергетики. Це призведе до значного збільшення потужностей, а також посилить і без того глобальну проблему відходів сонячних панелей, пише Oil Price.

За словами дослідників, поновлювані джерела енергії стали занадто дешевими, щоб зазнати невдачі. У результаті очікується, що вже до кінця десятиліття їхня кількість зросте більш ніж удвічі.

Зазначимо, що значна частина цього зростання стала можливою завдяки безпрецедентним інвестиціям Китаю в розширення ланцюжків поставок фотоелектричної енергії. Потік дешевих сонячних панелей з Китаю істотно підстьобнув глобальну революцію в галузі відновлюваної енергетики, що зробило Китай першою у світі електроенергетичною державою. Дані вказують, що концентрація ключових виробничих сегментів у Китаї залишиться на рівні вище 90% до 2030 року.

Першість Китаю у світовому секторі сонячної енергетики стала перевагою для економіки країни, однак Пекін також зіткнеться з новою проблемою неймовірних масштабів. Величезна кількість сонячних панелей призводить до величезної хвилі виведення з експлуатації сонячних панелей — в результаті Китай ось-ось зіткнеться з величезною кількістю відходів.

Відходи сонячної енергії є величезною проблемою на світовому ринку відновлюваної енергії, і очікується, що до 2050 року їхній обсяг досягне приголомшливих 88 мільйонів тонн. Сьогодні майже всі відпрацьовані сонячні панелі відправляють на сміттєзвалища, що є масштабною проблемою для навколишнього середовища і втрати ресурсів.

Дослідники стверджують, що масштаби цієї проблеми стрімко зростають, оскільки в країнах з низьким і середнім рівнем доходу спостерігається бум на відносно дешеві сонячні панелі з коротким терміном експлуатації — лише близько 4-5 років.

У міру зростання масштабів цієї проблеми переробка сонячних панелей отримує значну увагу в дослідженнях. Однак вчені відзначають, що процес переробки все ще залишається складним і дорогим. Фактично, переробка сонячної панелі обходиться приблизно в десять разів дорожче, ніж її утилізація.

Але тепер Китай заявляє про намір почати переробку сонячних панелей у величезних масштабах. Китай намагається очолити рух за різні способи утилізації, оскільки Пекін готується до того, що вже до 2030 року буде потрібно переробити або утилізувати 1,5 мільйона тонн сонячних панелей. Для порівняння, тільки до 2027 року планується переробити близько 250 000 тонн сонячних панелей. Втім, китайський уряд не уточнює, як саме збирається досягти своїх цілей.

