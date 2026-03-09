Мультфильм "Прыгуны": возможен ли такой сюжет с научной точки зрения

Эксперты по созданию и общению животных рассказали о том, может ли когда-нибудь быть возможна наука о слиянии разумов, показанная в новом мультфильме "Прыгуны".

"Прыгуны" (Hoppers) — одновременно хаотичный и восхитительный мультфильм от Disney и Pixar. Сюжет рассказывает о 19-летней Мейбл, которая переносит свое сознание в тело робота-бобра, получая способность общаться с животными. Отправляясь на миссию по спасению любимого уголка природы от строительства в вымышленном городе Бивертон, Мейбл с телом бобра непреднамеренно провоцирует восстание среди обитающих там животных, пишет Scientific American.

Но возможно ли нечто подобное в реальном мире? Эксперты по созданию и общению животных поделились своим мнением на этот счет.

По сюжету Мейбл встречает очаровательную компанию животных, включая жизнерадостного короля бобров Джорджа, зловещую королеву насекомых и ее приемника, гусеницу, превратившуюся в бабочку, Титуса. Все эти персонажи объединяются, чтобы помешать мэру Бивертона Джерри Дженераццо построить шоссе через дикую местность.

Отметим, что мультфильм допускает множество нереалистичных фактов: например, в одной сцене чайки вытаскивают акулу из океана, а в другой — животные общаются с людьми при помощи эмодзи. Однако главный вопрос, поднимающийся в мультфильме, заключается в том, смогут ли люди когда-нибудь перенести свое сознание в робота и научиться общаться с животными. По словам ученых, эта идея основана на научной реальности, чем можно было бы предположить.

Важно понимать, что ученые все еще не сошлись во мнении, что такое сознание и как оно работает. С другой стороны, в "Прыгунах" есть элементы, отражающие реальные исследования сознания, проводимые сегодня.

По словам профессора клеточной и молекулярной медицины из Калифорнийского университета Алиссона Муотри, до сих пор никому еще не удавалось успешно перенести сознание из одной нервной системы в другую или показать, что это возможно. Однако профессор Муотри с коллегами работают над тем, чтобы "научить" органоиды мозга воспринимать свет аналогично человеческим глазам. Ученые считают, что теоретически в будущем может стать возможным имитировать весь опыт целого мозга и перенести его в компьютер или другой мозг.

Но удастся ли нам когда-нибудь перенести сознание отдельного человека, еще и в мозг животного? По словам профессора философии из Калифорнийского университета Эрика Щвитцгебеля, чтобы это стало возможным, сознание должно состоять из "информационных паттернов", которые можно было бы перенести в мозг животного, не теряя при этом того, что делает вас человеком, а его животным. Эксперт считает, что это крайне неправдоподобно.

Что же насчет расшифровки общения животных? По словам зоолога из Кембриджского университета Арика Кершенбаума, большинство животных, вероятно, не передают сложные мысли во время общения, не говоря уже о планировании восстания против людей. Исследователи отмечают, что некоторые животные действительно обладают способностью к изучению языка, однако обладают ли они им сами и используют ли для общения с другими животными — это вопрос спорный.

