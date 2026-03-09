Мультфільм "Стрибунці": чи можливий такий сюжет із наукового погляду

Експерти зі створення та спілкування тварин розповіли про те, чи може коли-небудь бути можлива наука про злиття розумів, показана в новому мультфільмі "Стрибунці".

"Стрибунці" (Hoppers) — водночас хаотичний і чудовий мультфільм від Disney і Pixar. Сюжет розповідає про 19-річну Мейбл, яка переносить свою свідомість у тіло робота-бобра, отримуючи здатність спілкуватися з тваринами. Вирушаючи на місію з порятунку улюбленого куточка природи від будівництва у вигаданому місті Бівертон, Мейбл із тілом бобра ненавмисно провокує повстання серед тварин, які там живуть, пише Scientific American.

Але чи можливо щось подібне в реальному світі? Експерти зі створення та спілкування тварин поділилися своєю думкою з цього приводу.

За сюжетом Мейбл зустрічає чарівну компанію тварин, включно з життєрадісним королем бобрів Джорджем, лиховісною королевою комах та її наступником, гусінню, що перетворилася на метелика, Тітусом. Усі ці персонажі об'єднуються, щоб перешкодити меру Бівертона Джеррі Дженераццо побудувати шосе через дику місцевість.

Зазначимо, що мультфільм допускає безліч нереалістичних фактів: наприклад, в одній сцені чайки витягують акулу з океану, а в іншій — тварини спілкуються з людьми за допомогою емодзі. Однак головне питання, що порушується в мультфільмі, полягає в тому, чи зможуть люди коли-небудь перенести свою свідомість у робота і навчитися спілкуватися з тваринами. За словами вчених, ця ідея заснована на науковій реальності, ніж можна було б припустити.

Важливо розуміти, що вчені все ще не зійшлися на думці, що таке свідомість і як вона працює. З іншого боку, у "Стрибунах" є елементи, що відображають реальні дослідження свідомості, які проводяться сьогодні.

За словами професора клітинної та молекулярної медицини з Каліфорнійського університету Аліссона Муотрі, досі нікому ще не вдавалося успішно перенести свідомість з однієї нервової системи в іншу або показати, що це можливо. Однак професор Муотрі з колегами працюють над тим, щоб "навчити" органели мозку сприймати світло аналогічно людським очам. Науковці вважають, що теоретично в майбутньому може стати можливим імітувати весь досвід цілого мозку і перенести його в комп'ютер або інший мозок.

Але чи вдасться нам коли-небудь перенести свідомість окремої людини, ще й у мозок тварини? За словами професора філософії з Каліфорнійського університету Еріка Щвітцгебеля, щоб це стало можливим, свідомість має складатися з "інформаційних патернів", які можна було б перенести в мозок тварини, не втрачаючи при цьому того, що робить вас людиною, а її твариною. Експерт вважає, що це вкрай неправдоподібно.

Що ж щодо розшифровки спілкування тварин? За словами зоолога з Кембриджського університету Аріка Кершенбаума, більшість тварин, ймовірно, не передають складні думки під час спілкування, не кажучи вже про планування повстання проти людей. Дослідники зазначають, що деякі тварини справді мають здатність до вивчення мови, однак чи володіють вони нею самі і чи використовують для спілкування з іншими тваринами — це питання спірне.

