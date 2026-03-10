Очень опасный улов: рыболовы случайно выгребают химическое оружие со дна океана

Рыболовецкие экипажи в Атлантике сталкиваются с новой проблемой — выгребанием сброшенного химического оружия.

До 1979 года США сбросили у берегов Атлантического океана около 17 000 тонн неиспользованного химического оружия времен Первой и Второй мировых войн. Увы, спустя десятилетия это решение об утилизации продолжает преследовать коммерческое рыболовство, пишет ARS Technica.

В новом исследовании ученые обнаружили, что в период с 2016 по 2023 год у берегов Нью-Джерси произошло минимум три случая выгребания опасных химических боеприпасов коммерческими рыболовецкими экипажами.

В ходе этих трех инцидентов минимум шесть членов экипажа подверглись воздействию горчичного газа, вызывающего сильные химические ожоги кожи и слизистых оболочек. Одному члену экипажа потребовалась госпитализация в отделение неотложной помощи на ночь из-за дыхательной недостаточности и ожогов второй степени с образованием волдырей. Еще один получил настолько сильные ожоги, что был госпитализирован в ожоговый центр — потребовалась пересадка кожи и физиотерапии.

Результаты нового исследования указывают на то, что обнаруженные химические отходы продолжают представлять опасность для рабочих и безопасности пищевых продуктов. Из-за дрейфа в океане, штормов и морской промышленности места захоронения химических отходов в море в значительной степени неизвестны и потенциально находятся далеко от первоначально задокументированного места сброса.

Отметим, что это не первый подобный случай. Например, в 2013 году поступили сообщения еще о трех инцидентах в Среднеатлантическом регионе. В отчете говорилось, что рыбаки, занимающиеся ловлей моллюсков в Делавэрском заливе, сообщили, что регулярно обнаруживают боеприпасы, часто пахнущие чесноком — это может указывать на наличие химического вещества.

В трех недавно зарегистрированных инцидентах один произошел в 2016 году у побережья Атлантик-Сити, когда экипаж занимался дноуглубительными работами по добыче моллюсков. Тогда на конвейерной ленте оказался боеприпас — один из членов экипажа заметил его и выбросил обратно в море. Увы, впоследствии у него появились ожоги рук и потребовалась пересадка кожи. Помимо ущерба здоровью, задержка в сообщении об инциденте позволила моллюскам, добытым вместе с боеприпасом, перейти в производство. Это привело к отзыву 192 ящиков супа из моллюсков и уничтожению 704 ящиков моллюсков.

Еще один инцидент произошел в 2017 году у побережья Лонг-Бич. Тогда всплыл неповрежденный ящик с 20 канистрами с сернистым ипритом. У члена экипажа, освободившего ящик, появились ожоги второй степени на предплечьях. После этого 5300 бушелей купленных морских моллюсков пришлось продезинфицировать и уничтожить.

Третий инцидент произошел у берегов Кейп-Мэй, когда всплыло протекающее боеприпасное оружие. Член экипажа, выбросивший его обратно в океан, провел ночь в отделении неотложной помощи с затруднением дыхания и ожогами.

Несмотря на то, что сброс боеприпасов обратно в море повышает риск того, что их снова выловят, ученые считают, что это, пожалуй, самый безопасный способ реагирования для членов экипажа. Согласно законам США, боеприпасы, которые находились в океане десятилетиями, считаются брошенными и настолько деградировавшими. Простыми словами, они не требуют извлечения и уничтожения.

