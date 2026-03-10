Дуже небезпечний улов: рибалки випадково вигрібають хімічну зброю з дна океану

Риболовецькі екіпажі в Атлантиці стикаються з новою проблемою — вигрібанням скинутої хімічної зброї.

До 1979 року США скинули біля берегів Атлантичного океану близько 17 000 тонн невикористаної хімічної зброї часів Першої та Другої світових воєн. На жаль, через десятиліття це рішення про утилізацію продовжує переслідувати комерційне рибальство, пише ARS Technica.

У новому дослідженні вчені виявили, що в період з 2016 по 2023 рік біля берегів Нью-Джерсі сталося щонайменше три випадки вигрібання небезпечних хімічних боєприпасів комерційними риболовецькими екіпажами.

Під час цих трьох інцидентів щонайменше шестеро членів екіпажу зазнали впливу гірчичного газу, що викликає сильні хімічні опіки шкіри і слизових оболонок. Одному члену екіпажу знадобилася госпіталізація у відділення невідкладної допомоги на ніч через дихальну недостатність і опіки другого ступеня з утворенням пухирів. Ще один дістав настільки сильні опіки, що його госпіталізували в опіковий центр — знадобилася пересадка шкіри і фізіотерапія.

Результати нового дослідження вказують на те, що виявлені хімічні відходи продовжують становити небезпеку для робітників і безпеки харчових продуктів. Через дрейф в океані, шторми і морську промисловість місця поховання хімічних відходів у морі значною мірою невідомі та потенційно перебувають далеко від спочатку задокументованого місця скидання.

Зазначимо, що це не перший подібний випадок. Наприклад, у 2013 році надійшли повідомлення ще про три інциденти в Середньоатлантичному регіоні. У звіті йшлося про те, що рибалки, які займаються ловом молюсків у Делаверській затоці, повідомили, що регулярно виявляють боєприпаси, які часто пахнуть часником — це може вказувати на наявність хімічної речовини.

У трьох нещодавно зареєстрованих інцидентах один стався 2016 року біля узбережжя Атлантік-Сіті, коли екіпаж займався днопоглиблювальними роботами з видобутку молюсків. Тоді на конвеєрній стрічці опинився боєприпас — один із членів екіпажу помітив його і викинув назад у море. На жаль, згодом у нього з'явилися опіки рук і знадобилася пересадка шкіри. Крім шкоди здоров'ю, затримка в повідомленні про інцидент дала змогу молюскам, добутим разом із боєприпасом, перейти у виробництво. Це призвело до відкликання 192 ящиків супу з молюсків і знищення 704 ящиків молюсків.

Ще один інцидент стався 2017 року біля узбережжя Лонг-Біч. Тоді сплив непошкоджений ящик із 20 каністрами з сірчистим іпритом. У члена екіпажу, який звільнив ящик, з'явилися опіки другого ступеня на передпліччях. Після цього 5300 бушелів куплених морських молюсків довелося продезінфікувати і знищити.

Третій інцидент стався біля берегів Кейп-Мей, коли спливла боєприпасна зброя, що протікала. Член екіпажу, який викинув її назад в океан, провів ніч у відділенні невідкладної допомоги з утрудненням дихання та опіками.

Попри те, що скидання боєприпасів назад у море підвищує ризик того, що їх знову виловлять, учені вважають, що це, мабуть, найбезпечніший спосіб реагування для членів екіпажу. Згідно із законами США, боєприпаси, які перебували в океані десятиліттями, вважаються кинутими і настільки деградованими. Простими словами, вони не потребують вилучення і знищення.

