Ученые превратили ДНК в перезаписываемый жесткий диск: отличный способ защиты от хакеров

По всему миру ученые изучают хранение цифровой информации в синтетической ДНК. Дело в том, что молекула ДНК является одной из самых компактных и долговечных информационных систем на Земле. Но одна проблема сдерживала развитие этой области. После записи данных в ДНК их нельзя изменить. Теперь ученые из Университета штата Миссури (США) смогли решить эту проблему и превратили ДНК из одноразового хранителя данных в я в перезаписываемый цифровой жесткий диск. Исследование опубликовано в журнале PNAS Nexus, пишет Futurity.

Современные компьютеры хранят информацию в виде последовательности нулей и единиц. Хранилище данных на основе ДНК преобразует эти биты в последовательности букв, A, C, G и T, то есть тех же строительных блоков, из которых состоит ДНК.

Для хранения цифровых файлов в ДНК ученые преобразуют нули и единицы, составляющие фотографии, видео и другие данные, в последовательности этих четырех химических букв. Затем машины создают синтетические нити, несущие именно этот шаблон.

Хранилище данных на основе ДНК может хранить огромные объемы информации в крошечных размерах. При хранении в сухом и прохладном месте хранилище может работать в течение тысяч лет. Хранение данных таким способом требует гораздо меньше энергии, чем работа крупных дата-центров.

Но до сих пор хранение данных в ДНК было постоянным. После кодирования данные нельзя обновить или использовать повторно. Но ученые разработали метод, позволяющий многократно стирать и перезаписывать данные, хранящиеся в ДНК. Это важно для любой системы хранения данных, предназначенной для повседневного использования.

Новый метод позволяет ДНК функционировать не как статический архив, а как современный жесткий диск, имеющий высокую плотность хранения и долговечность.

Для извлечения информации необходимо прочитать последовательность ДНК с помощью специального сенсора. Программное обеспечение преобразует информацию обратно в нули и единицы и, в конечном итоге, получается исходный файл данных.

ДНК хранит информацию в трех измерениях, а не на плоском компьютерном чипе, что обеспечивает беспрецедентную плотность хранения данных. А поскольку ДНК существует как физическая молекула, а не как постоянно подключенная к сети электронная система, она обеспечивает дополнительную защиту от хакеров.

