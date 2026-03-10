Учені перетворили ДНК на перезаписуваний жорсткий диск: чудовий спосіб захисту від хакерів

Дослідники розробили метод, що дає змогу багаторазово стирати і перезаписувати дані, що зберігаються в ДНК.

По всьому світу вчені вивчають зберігання цифрової інформації в синтетичній ДНК. Річ у тім, що молекула ДНК є однією з найбільш компактних і довговічних інформаційних систем на Землі. Але одна проблема стримувала розвиток цієї галузі. Після запису даних у ДНК їх не можна змінити. Тепер вчені з Університету штату Міссурі (США) змогли розв'язати цю проблему і перетворили ДНК з одноразового зберігача даних на цифрову жорстку пластину, що перезаписується. Дослідження опубліковано в журналі PNAS Nexus, пише Futurity.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Сучасні комп'ютери зберігають інформацію у вигляді послідовності нулів та одиниць. Сховище даних на основі ДНК перетворює ці біти на послідовності літер, A, C, G і T, тобто тих самих будівельних блоків, з яких складається ДНК.

Для зберігання цифрових файлів у ДНК вчені перетворюють нулі та одиниці, що складають фотографії, відео та інші дані, на послідовності цих чотирьох хімічних літер. Потім машини створюють синтетичні нитки, що несуть саме цей шаблон.

Сховище даних на основі ДНК може зберігати величезні обсяги інформації в крихітних розмірах. При зберіганні в сухому і прохолодному місці сховище може працювати протягом тисяч років. Зберігання даних у такий спосіб потребує набагато менше енергії, ніж робота великих дата-центрів.

Але досі зберігання даних у ДНК було постійним. Після кодування дані не можна оновити або використовувати повторно. Але вчені розробили метод, що дає змогу багаторазово стирати і перезаписувати дані, що зберігаються в ДНК. Це важливо для будь-якої системи зберігання даних, призначеної для повсякденного використання.

Новий метод дає змогу ДНК функціонувати не як статичний архів, а як сучасний жорсткий диск, що має високу щільність зберігання та довговічність.

Для вилучення інформації необхідно прочитати послідовність ДНК за допомогою спеціального сенсора. Програмне забезпечення перетворює інформацію назад на нулі та одиниці і, в кінцевому підсумку, виходить вихідний файл даних.

ДНК зберігає інформацію в трьох вимірах, а не на плоскому комп'ютерному чипі, що забезпечує безпрецедентну щільність зберігання даних. А оскільки ДНК існує як фізична молекула, а не як постійно підключена до мережі електронна система, вона забезпечує додатковий захист від хакерів.

Як уже писав Фокус, у нашій ДНК ховаються сліди невідомих видів.

Також Фокус писав про те, що вчені створили незвичайних роботів, які можуть самостійно змінювати свої тіла і приймати різні форми.