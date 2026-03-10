Весом меньше 1 кг: самый маленький динозавр в мире вынудил переписать эволюцию

Окаменелость возрастом 90 миллионов лет проливает свет на то, как эволюционировали и распространились по древнему миру одни из самых маленьких динозавров в мире.

Исследователи идентифицировали окаменелость возрастом 90 миллионов лет, которая помогла разгадать древнюю загадку странной группы доисторических животных. Открытие было сделано Питером Маковицки совместно с аргентинским палеонтологом Себастьяном Апестегией из Университета Миннесоты, пишет Science Daily.

В ходе исследования ученые смогли описать почти полный скелет Alnashetri cerropoliciensis — этот динозавр принадлежал к своеобразной группе птицеподобных тероподов, известных как альваресзаврами. Отметим, эти динозавры известны своими крошечными зубами и необычно короткими передники конечностями, заканчивающимися одним увеличенным когтем на большом пальце.

Десятилетиями ученые пытались разгадать тайну эволюции этой группы, поскольку большинство хорошо сохранившихся окаменелостей было обнаружено в Азии. В то же время ископаемые останки из Южной Америки часто были неполными, оставляя значительные пробелы в эволюционной истории.

Однако в 2014 году на севере Патагонии в Аргентине ученые обнаружили полный скелет альнашетри. Вид был первоначально назван несколькими годами ранее на основе фрагментарных останков, но новый скелет дал гораздо более четкое представление о необычной структуре тела животного.

Потребовалось десятилетие, чтобы тщательно изучить образец: ученые скрупулезно очистили и собрали хрупкие кости, чтобы предотвратить повреждение небольшого и хрупкого скелета. По словам ведущего автора исследования, профессора кафедры наук о Земле и окружающей среде Университета Миннесоты Питера Маковицки, благодаря полному скелету у них с коллегами появилась отправная точка, которая позволила точно идентифицировать более мелкие находки и составить карту эволюционных переходов в анатомии и размерах тела.

Результаты показали, что альнашетри отличались от своих более поздних родственников несколькими способами. У представителей этого вида были более длинные руки и крупные зубы — это свидетельство того, что некоторые альваресзавры уже эволюционировали до очень маленьких размеров тела, прежде чем развить специализированные особенности, которые более поздние виды использовали для диеты из муравьев.

Далее ученые провели микроскопическое исследование костей и обнаружили, что животное было взрослым и ему было не менее четырех лет. К слову, эти динозавры считаются одними из самых маленьких нептичьих динозавров — более того, они оставались крохотными в течение всей своей жизни. Даже самые крупные представители группы достигали размеров среднего человека, что очень мало по сравнению с большинством динозавров. Вес динозавров также составлял всего около 900 грамм, что делает его одним из самых крохотных динозавров, обнаруженных в Южной Америке.

Авторы исследования также обнаружили, что эти животные появились значительно раньше, чем считалось ранее, а широкое распространение вида, вероятно, произошло, когда континенты еще были соединены в суперконтинент Пангея.

