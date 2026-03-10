Вагою менше 1 кг: найменший динозавр у світі змусив переписати еволюцію

Скам'янілість віком 90 мільйонів років проливає світло на те, як еволюціонували і поширилися стародавнім світом одні з найменших динозаврів у світі.

Дослідники ідентифікували скам'янілість віком 90 мільйонів років, яка допомогла розгадати давню загадку дивної групи доісторичних тварин. Відкриття було зроблено Пітером Маковіцкі спільно з аргентинським палеонтологом Себастьяном Апестегією з Університету Міннесоти, пише Science Daily.

Під час дослідження вчені змогли описати майже повний скелет Alnashetri cerropoliciensis — цей динозавр належав до своєрідної групи птахоподібних тероподів, відомих як альваресзаври. Зазначимо, ці динозаври відомі своїми крихітними зубами і незвично короткими передніми кінцівками, що закінчуються одним збільшеним кігтем на великому пальці.

Десятиліттями вчені намагалися розгадати таємницю еволюції цієї групи, оскільки більшість добре збережених скам'янілостей було виявлено в Азії. Водночас викопні рештки з Південної Америки часто були неповними, залишаючи значні прогалини в еволюційній історії.

Однак у 2014 році на півночі Патагонії в Аргентині вчені виявили повний скелет альнашетрі. Вид був спочатку названий кількома роками раніше на основі фрагментарних решток, але новий скелет дав набагато чіткіше уявлення про незвичайну структуру тіла тварини.

Знадобилося десятиліття, щоб ретельно вивчити зразок: вчені скрупульозно очистили і зібрали тендітні кістки, щоб запобігти пошкодженню невеликого і крихкого скелета. За словами провідного автора дослідження, професора кафедри наук про Землю і навколишнє середовище Університету Міннесоти Пітера Маковіцкі, завдяки повному скелету в них із колегами з'явилася відправна точка, що дала змогу точно ідентифікувати дрібніші знахідки та скласти карту еволюційних переходів в анатомії й розмірах тіла.

Результати показали, що альнашетрі відрізнялися від своїх пізніших родичів кількома способами. У представників цього виду були довші руки і більші зуби — це свідчення того, що деякі альваресзаври вже еволюціонували до дуже маленьких розмірів тіла, перш ніж розвинути спеціалізовані особливості, які пізніші види використовували для дієти з мурах.

Далі вчені провели мікроскопічне дослідження кісток і виявили, що тварина була дорослою і їй було не менше чотирьох років. До слова, ці динозаври вважаються одними з найменших непташиних динозаврів — ба більше, вони залишалися крихітними протягом усього свого життя. Навіть найбільші представники групи досягали розмірів середньої людини, що дуже мало порівняно з більшістю динозаврів. Вага динозаврів також становила всього близько 900 грамів, що робить його одним із найкрихітніших динозаврів, виявлених у Південній Америці.

Автори дослідження також виявили, що ці тварини з'явилися значно раніше, ніж вважали раніше, а широке поширення виду, ймовірно, відбулося, коли континенти ще були з'єднані в суперконтинент Пангея.

