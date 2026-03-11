Благая цель. В океан закачали 65 000 литров ярко-красных химикатов

В августе прошлого года в залив Мэн в рамках спорного геоинженергого проекта закачали тысячи литров химикатов — исследователи рассказали, что произошло с окружающей средой.

В 2025 году ученые развернули спорный геоинженерный эксперимент, который, как считается, может помочь замедлить глобальное потепление. В рамках эксперимента в августе прошлого года в залив Мэн было закачано 65 000 литров ярко-красных химикатов — любопытно, что это вовсе не привело к промышленной катастрофе, как можно было бы ожидать, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Вместо этого, ученые утверждают, что этот спорный геоинженерный эксперимент может помочь замедлить глобальное потепление. Известно, что в океане уже содержится около 38 000 миллиардов тонн углекислого газа, заключенного в виде растворенного бикарбоната натрия, или пищевой соды.

Відео дня

Геоинженерный метод, известный как повышение щелочности океана направлен на ускорение этого естественного процесса путем изменения кислотности океана. В рамках эксперимента в течение четырех дней ученые добавляли в воды у побережья Бостона огромное количество гидроксида натрия — щелочного химического вещества, помеченного красным красителем. Повышение щелочности океана должно способствовать поглощению им еще большего количества CO2 из атмосферы.

Впрочем, критики предупреждают, что потенциальное воздействие на морскую среду до сих пор остается неопределенным. Например, по словам директора по охране природы и политике в Обществе охраны морской среды Гарета Каннингема, такие подходы, как правило, требуют больших ресурсов, однако их экологическое воздействие все еще изучено недостаточно.

В течение десятилетий ученые рассматривали добавление химикатов в океан как одно из ведущих потенциальных решений проблемы изменения климата. Теоретически этот метод мог бы решить сразу две глобальные проблемы:

изолировать избыток CO2 из атмосферы;

скорректировать растущую кислотность океанов.

Без "антацида", такого как гидроксид натрия, с которым можно было бы вступать в реакцию, растворяющийся в океанах CO2 образует слабую кислоту, которая медленно, но верно снижает уровень pH. По словам экспертов, это уже указывает на катастрофическое воздействие на морскую жизнь, поскольку кислота растворяет раковины морских существ, повреждает кораллы и даже разрушает зубы акул.

Проект LOC–NESS (Locking Ocean Carbon in the Northeast Shelf and Slope) — это первый крупномасштабный эксперимент по изучению воздействия океанических анизотропий в условиях открытой воды.

В рамках проекта ученые из Океанографического института Вудс-Хоул получили разрешение властей и при поддержке местных рыбаков закачали в океан щелочные химические вещества в 80 км от побережья Массачусетса.

Далее ученые использовали передовые технологии для отслеживания распространения химических веществ. В течение следующих нескольких дней ученые зафиксировали поступление в воду 10 тонн углерода по мере повышения pH с 7,95 до 8,3 — что соответствует доиндустриальному уровню. Результаты указывают на то, что гидроксид натрия поглотит около 50 тонн углерода в течение следующего года — для сравнения, это эквивалентно средним годовым выбросам пяти жителей Великобритании. Впрочем, многие ученые все еще считают этот метод спорным.

Напомним, ранее мы писали о том, что запасы воды на Земле отравлены токсичными химикатами: что обнаружили ученые.

Ранее Фокус писал о том, что в 60-х годах в океан выбросили 1,7 тыс. тонн пестицида — он до сих пор опасен.